Simona Izzo è tornata a parlare della fine del matrimonio tra Luca Argentero e Myriam Catania. Per anni i due hanno formato una coppia unita e molto affiatata. Hanno condiviso gioie e dolori e il loro rapporto coniugale è andato avanti dal 2009 al 2016.

Oggi entrambi si sono rifatti una vita: la Catania, vista anche al Grande Fratello Vip, è legata al francese Quentin Kammermann, dal quale ha avuto il piccolo Jacques, mentre Argentero è felice accanto a Cristina Marino, che l’ha reso padre di Nina Speranza e dalla quale è in attesa del secondogenito.

Simona Izzo ha voluto fin da subito bene a Luca Argentero, che ha conosciuto quando stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Dopo la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Nip l’attore ha messo in un cassetto la sua laurea in economia e commercio e ha iniziato a darsi da fare come artista.

A tal proposito, in un’intervista al settimanale Nuovo, Simona (che è la zia materna di Myriam Catania) ha raccontato:

“Lui ha recitato nella fiction Carabinieri accanto a mia nipote che, più esperta di lui, ha contribuito alla sua formazione artistica. Luca le ha dimostrato la sua dedizione quando lei è finita in coma per un incidente stradale, dove era rimasta gravemente ferita al viso. È stato un momento terribile in cui ci siamo stretti tutti attorno a Myriam che, al suo risveglio, ha chiesto a Luca: “Sono certa che non mi lascerai?”. Anni dopo è stata lei a volere il divorzio, nel rifiuto di una storia che aveva perso i suoi valori iniziali”

In che rapporti sono oggi Luca Argentero e l’ex moglie Myriam Catania

Dunque sarebbe stata Myriam Catania a decidere di chiudere il matrimonio. La diretta interessata – che fin da bambina ha iniziato a lavorare come attrice e soprattutto doppiatrice – aveva già ammesso in una vecchia intervista che l’amore era finito e così aveva preferito chiudere il rapporto.

Tra Luca Argentero e l’ex moglie è rimasto un legame profondo fatto di stima e affetto, tanto che Myriam Catania ha chiesto consiglio all’ex marito e collega prima di entrare al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini (ha preso parte alla quinta edizione vinta da Tommaso Zorzi).

I due ex coniugi però non si frequentano, anche per rispetto dei nuovi partner. Luca Argentero e Myriam Catania non hanno avuto eredi. Sono diventati genitori con gli attuali compagni. Da Quentin l’ex gieffina ha avuto Jacques, che oggi ha cinque anni, mentre dal rapporto tra Argentero e la Marino è nata nel 2020 Nina Speranza.

La coppia – tra l’altro tra protagonista della terza edizione di Celebrity Hunted su Prime – è in attesa del secondogenito, un maschietto che nascerà nei primi mesi del 2023.