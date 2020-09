Myriam Catania è pronta a sbarcare nella Casa più spiata d’Italia. Il 14 settembre, data di inizio del Grande Fratello Vip 5, si avvicina. L’attrice, 40 anni, in passato aveva dichiarato che mai avrebbe partecipato al reality. Signorini e il suo gruppo di lavoro le hanno fatto cambiare idea. L’interprete, come è noto, ha vissuto una lunga love story con Luca Argentero. Nel luglio 2009, dopo 5 anni di fidanzamento, i due si sono sposati, per poi separarsi 2016 (attualmente Myriam è la compagna di un pubblicitario francese, dal quale ha avuto un figlio nel maggio 2017). Con Luca precisa che “non sono rimasti amici”. Ciò non significa che non abbiano un rapporto di stima e affetto. Infatti si sono sentiti da poco. Catania ha chiesto consigli all’ex marito, che prese parte alla trasmissione di Canale 5 parecchi anni fa.

Myriam Catania e i rapporti oggi con l’ex marito Argentero

Myriam descrive Luca come un uomo che “non vuole mai litigare”. “Era questo il problema“, chiosa tra il serio e il faceto, narrando di avere bellissimi ricordi della relazione. E oggi? Come sono i rapporti? “Amici mai”, direbbe Venditti. E Catania la pensa così, spiegando che “dove l’amore è grande, è difficile rimanere amici”. D’altro canto rimarca come voglia molto bene tutt’oggi all’ex marito. Certo non si sentono tutti i giorni per narrarsi come vanno le rispettive love story attuali, ma per dei preziosi consigli sono disponibili a darsi una mano. Così Myriam ha chiesto un parere a Luca sulla questione GF Vip prima di accettare la proposta di Signorini. E lui l’ha messa in guardia…

I consigli di Luca Argentero all’ex moglie Myriam Catania

L’attrice ha dichiarato che Argentero le ha dato una serie di motivi per cui partecipare al GF Vip e una serie di motivi per cui non farlo. “Decidi tu”, ha chiosato il compagno di Cristina Marino, aggiungendo che quando fece lui l’esperienza nel reality era una situazione assai diversa. Luca infatti, all’epoca, era un nip. Solo dopo lo show iniziò a recitare, diventando un interprete di successo e parecchio amato. Insomma, la Catania, dopo aver riflettuto e aver sentito l’ex marito, come da lui consigliato, “ha deciso”: il Grande Fratello Vip 5 “s’ha da fare”.