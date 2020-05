Cristina Marino e Luca Argentero presentano la figlia Nina: la prima foto

Cristina Marino e Luca Argentero presentano la figlia Nina Speranza sui social: la prima foto

Ecco qui Nina Speranza! Cristina Marino, compagna di Luca Argentero e neo mamma, ha condiviso la prima foto della figlia sui social. La bimba è stata ripresa raggomitolata sul letto, di schiena, anche se si vede il faccino spuntare di profilo. Immediata la reazione dei fan che subito hanno piazzato migliaia di like e una cascata di commenti per salutare la piccina. La Marino ha voluto far ‘parlare’ soltanto la tenera immagine, limitandosi a scrivere un semplice ‘Tu’, al quale non è mancata la pronta risposta del neo papa Luca che ha rilasciato sotto al post un vivace cuore rosso.

Il saluto dei vip alla figlia di Luca Argentero e Cristina Marino

Tanti anche i vip che hanno salutato Nina sui social. Da Melissa Satta ad Eleonora Pedron, passando per Matilde Gioli e Carlotta Maggiorana. Per Cristina è un periodo di emozioni. Tantissime anche quelle che l’hanno investita quando ha fatto ritorno a casa dopo il parto. L’attrice si è ritrovata la dimora invasa dai fiori. Ed è corsa su Instagram a documentare il tutto: “Welcome Home. Arrivare davanti alla porta di casa e trovare un giardino di fiori, entrare dentro casa e trovare una serra… ricevere tutti i vostri messaggi pieni di affetto! Grazie di cuore, Nina ha avuto un benvenuto alla vita ricco di amore”.

Cristina Marino in confidenza: “Luca non ha difetti”

Prima del parto, Cristina si è confessata al settimanale Confidenze. Con Luca il rapporto è solido e speciale: “Sono molto orgogliosa di lui e se per indole sarei gelosa (anche Luca lo è), ho capito che in questo caso è inutile: se le altre donne lo guardano non mi preoccupo perché lui non mi dà motivo di dubitare. Certo, a volte ci sono fan che esagerano e io, che non sopporto la maleducazione, mi infastidisco”. 2Luca? Direi che non ha difetti, a parte che forse è un po’ permaloso. Siamo diversi: io fumantina e poco diplomatica, lui misurato e pacato. Ma mi sta insegnando a mantenere la calma”, ha chiosato.