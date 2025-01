Lotteria Italia, focus ascolti: Amadeus-De Martino, chi ha perso di tanto

Stefano De Martino, per quel che riguarda gli ascolti tv, ha fatto il botto anche nella serata dell’Epifania: su Rai Uno, Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia ha interessato milioni di telespettatori, per la precisione davanti al piccolo schermo, per seguire il programma, si sono piazzati 6.208.000 utenti pari al 26.64% di share nella prima parte chiamata presentazione (in onda dalle 20:42 alle 21:49) e 6.316.000 persone pari al 37.66% nella seconda parte, quella più corposa (in onda dalle 21:54 alle 0:11). Un successone! Si capisce ancor più la portata del trionfo se si paragonano i numeri agli anni precedenti, quelli segnati dalla conduzione di Amadeus.

Si parta col dire che lo Speciale Lotteria Italia, nell’ultimo quinquennio, mai ha ottenuto dati così importanti. Altrimenti detto, De Martino ha fatto nettamente meglio di Amadeus che, è bene sottolinearlo, aveva comunque ottenuto risultati ottimi. Lo scorso anno, nell’edizione 2024, ‘Ama’ era riuscito a interessare 5.537.000 utenti pari al 31.4% andando in onda dalle 20:47 alle 23:40. De Martino, considerando la parte più corposa dello show, quella seguita da 6.3 milioni di persone, ha battuto il ‘maestro’ con un divario di quasi 800mila utenti e di ben 6 punti percentuali di share. Roba da non credere: se ai vertici Rai avessero chiesto a settembre se pensavano di ottenere simili numeri dopo l’addio del conduttore ravennate, si sarebbero messi a ridere pronunciando un rassegnato “magari!”. E invece l’allievo di Maria De Filippi sta facendo ‘miracoli’.

C’è un altro dettaglio non da poco da considerare. Negli anni precedenti, la Lotteria Italia su Rai Uno si è sempre scontrata con una controprogrammazione blanda di Canale 5. Lo scorso anno ad esempio è stato trasmesso il film Heidi (2.153.000 spettatori con uno share del 12.9%); nel 2023 fu messo in onda il film Il giorno più bello (1.686.000 spettatori pari al 10.4% di share). Lo stesso vale per gli anni precedenti. De Martino, invece, si è scontrato con la finale di Super Coppa Italiana tra Milan e Inter seguita da 7.404.000 appassionati (32.6% di share). Nonostante ciò ha raccolto numeri stellari.

Speciale Lotteria Italia, i dati degli ascolti tv degli ultimi 5 anni

Di seguito i dettagli dei dati di ascolto degli ultimi 5 anni dello Speciale Lotteria Italia che prima di legarsi ad Affari Tuoi è stato inserito nello show I Soliti Ignoti, sempre condotto da Amadeus. Dal raffronto emerge in modo lampante come De Martino abbia fatto meglio del predecessore.