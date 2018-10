Lory Del Santo, zero contatti con il papà di Loren: “Non so se sa della sua morte”

Lory Del Santo si racconta, nessun contatto con il padre del figlio Loren: “Non so nemmeno se sa della sua morte”

Lory Del Santo, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. Le sue parole e il racconto di quello che ha passato dopo la morte del figlio Loren, infatti, sono state riportate oggi nell’ultimo numero del giornale di Alfonso Signorini. A fare più rumore, però, è in particolare una dichiarazione molto forte di Lory. La showgirl, nello specifico, ha dichiarato di non avere al momento nessun rapporto con il padre di Loren. Quest’ultimo, ai tempi in cui la Del Santo rimase incinta, comunicò a lei di essere felice della notizia ma di non sentirsi pronto ad essere un padre presente per il figlio. “Mi ha chiesto di non volere alcuna responsabilità” ha confessato Lory “Non l’ho mai più visto. Non so nemmeno se sa della morte di Loren”.

Lory Del Santo confessa: “Quando sono rimasta incinta di Loren sapevo che il padre era contrario”

Entrando nel dettaglio di quelli che sono oggi i rapporti (inesistenti) con il padre di Loren, Lory Del Santo a Chi ha raccontato: “Mio figlio è nato da un’avventura durata tre mesi. Quando sono rimasta incinta sapevo che il padre era contrario. Quando ho incontrato il padre di Loren io volevo un figlio e lui no. Poi è arrivato, ma lui da un lato era felice per me, dall’altro mi ha chiesto di non volere alcuna responsabilità. Questo era il nostro accordo tacito. Non l’ho mai più rivisto. Non so nemmeno se sa della morte di Loren”.

Lory Del Santo: dopo la morte di Loren la ripresa anche grazie all’aiuto del fidanzato Marco Cucolo

Di quanto sia stato difficile per Lory Del Santo uscire dallo stato di sconforto in cui era caduta dopo la morte del figlio Loren lo ha raccontato lei stessa prima a Verissimo e poi al Grande Fratello Vip. In questa sua lenta ripresa, però, fondamentale è stato l’intervento del fidanzato Marco Cucolo, di Devin (l’altro suo figlio) e del migliore amico di Loren. “Sono entrata in una crisi profonda. Non trovavo alcuna ragione. Il dolore mi ha paralizzata” ha infatti spiegato la showgirl “Ma Marco, Devin e il migliore amico di Loren mi hanno dato una grossa mano”.