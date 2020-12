Piccante confessione di Lory Del Santo. A Un giorno da pecora, il programma radiofonico in onda su Rai Radio 1, la soubrette ha svelato quante volte a settimana fa l’amore con Marco Cucolo. Nonostante le tante critiche ricevute per la differenza d’età – lei 62 anni, lui 29 – la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele, con tanto di convivenza a Milano.

Durante l’intervista radiofonica Lory ha ammesso di avere frequenti rapporti intimi con il suo compagno anche se non sempre ne ha voglia:

“Facciamo l’amore, ma io spero sempre il meno possibile, non troppo spesso. Direi di accontentarci di quattro volte a settimana. Dite che non è poco? Faccio solo il mio dovere, perché è giusto tutto sommato…”

Nonostante il Covid-19 Lory Del Santo e Marco Cucolo non rinunciano alla loro intimità. Un po’ come Albano e Loredana Lecciso, che continuano ad avere frequenti incontri sotto le lenzuola. Diversa invece la posizione di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, che hanno scelto di evitare contatti fisici in questo periodo così complicato.

Al di là della passione fisica, Lory Del Santo ha trovato in Marco Cucolo un appoggio solido, importante. I due si frequentano ormai da sette anni e sono più affiatati che mai. Il giovane napoletano è stato una roccia per Lory soprattutto dopo la scomparsa di Loren, che si è suicidato nel 2018.

In una recente intervista a Novella 2000 Lory Del Santo ha assicurato che con Marco Cucolo non c’è mai stata una crisi nonostante la lunga relazione d’amore. I due hanno sempre avuto un’ottima intesa, dentro e fuori il letto. E la convivenza a Milano procede a meraviglia ormai da tempo.

In passato si è parlato della possibilità di adottare una bambina per poter allargare la famiglia ma al momento la coppia ha scelto di rinviare il progetto. Dopo la morte dei figli Connor e Loren, a Lory resta solo Devin. Il ragazzo è nato nel 1991 – è dunque un anno più grande di Marco che è classe 1992 – e vive in America.

Marco Cucolo, invece, non è mai diventato padre. Un sogno che potrebbe concretizzarsi più in là: per ora il ragazzo, visto spesso nel salotto di Barbara d’Urso in qualità di ospite, preferisce concentrarsi sul legame con Lory Del Santo.