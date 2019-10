Pomeriggio 5: Lory Del Santo e Marco Cucolo pronti per una figlia in affido

Pomeriggio 5: Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo vogliono una bambina

Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo sono pronti ad allargare la famiglia. La coppia ha ribadito a Pomeriggio 5 il desiderio già espresso in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Lory e il compagno vogliono prendere una bambina in affido. Una scelta che ha fatto parecchio discutere nel salotto di Barbara d’Urso data l’età della Del Santo (61 anni). L’attrice e regista è però più che mai convinta del suo sogno e intende fare il possibile per realizzarlo. Ad appoggiarla c’è come sempre Marco che, nonostante la differenza d’età, è più che mai innamorato della Del Santo.

Lory Del Santo sogna la figlia femmina a 61 anni

“Nella mia vita ho ricevuto e dato molto amore ma ho ancora tanto amore da dare. Sono energica e ho sempre voluto una figlia femmina ma purtroppo non è mai arrivata”, ha dichiarato Lory Del Santo a Pomeriggio 5. “Sono pronto a prendere una bambina che ha avuto delle difficoltà”, ha aggiunto invece Marco Cucolo. Quest’ultimo non ha ancora figli mentre Lory ne ha avuti tre: Conor, Loren, Devin.

Lory Del Santo e le pratiche per l’affidamento

Al momento Lory Del Santo non ha ancora avviato le pratiche per l’affidamento ma è pronta a farlo nei prossimi mesi. “Rispetto all’adozione è più facile avere una bambina in affido”, ha ammesso l’ex concorrente di Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip.