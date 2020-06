Lory Del Santo in tv parla del padre di Loren, il figlio morto nel 2018

Lory Del Santo è tornata a Live-Non è la d’Urso. Nella puntata in onda su Canale 5 domenica 21 giugno l’ex star del Drive In ha finalmente parlato del padre di Loren, il figlio scomparso nel 2018. Il ragazzo si è tolto la vita all’età di 19 anni a causa di una grave patologia e non ha mai conosciuto il padre. Per questo portava il cognome Del Santo. Lory ha cresciuto il figlio da sola, dopo che la relazione con quell’uomo non è mai decollata. La Del Santo ha spiegato tutti i dettagli a Barbara d’Urso, rivelando che si è trattato di una storia fugace che ha avuto una piega inaspettata. Il padre di Loren, un ex modello del quale non si conosce ancora il nome, non si è mai interessato troppo della gravidanza di Lory e quando c’è stata la possibilità di un confronto con il giovane ha deciso di fare un passo indietro, ferendo parecchio la showgirl.

Il racconto di Lory Del Santo a Live-Non è la d’Urso

Loren è il frutto di una fugace liaison che Lory Del Santo ha avuto con un modello nel 1999. Una relazione durata appena tre mesi. Il padre di Loren era un modello che sognava di fare il deejay e di girare il mondo. La Del Santo ha ammesso che in quel breve lasso di tempo si vedevano a malapena una volta al mese. Un rapporto piuttosto insolito e per questo quando Lory ha scoperto di essere incinta non è stato facile riallacciare i rapporti. “Lui è partito per l’America, io ero incinta ma non lo sapevo. Sapevo che lui voleva essere in tutto il mondo. Dopo un po’ scopro di aspettare Loren, non sapevo dove fosse. Non c’erano i social ai tempi”, ha confidato Lory a Live-Non è la d’Urso.

Il padre di Loren non si è presentato all’appuntamento con Lory

“Tre anni dopo questo uomo arriva nel mio ufficio a Milano. “Voglio sapere se è vero che tu hai un figlio… vorrei vederlo” mi ha detto. Ho risposto: “Devo sapere le tue intenzioni, se un padre c’è sono felice ma se deve scomparire lasciamo perdere”. Gli ho dato appuntamento il giorno dopo, alle 13. Sono andata ma lui non è mai venuto. E da lì non l’ho mai più visto in vita mia. L’ex fidanzata di Madonna, Ingrid, aveva avuto una relazione con lo stesso modello e con lui aveva avuto un bambino, il fratello di Loren. Li ho fatti incontrare ma Loren è rimasto perplesso”, ha aggiunto la Del Santo. Nei suoi diciannove anni di vita Loren ha avuto un legame fraterno solo con Devin, il figlio che Lory Del Santo ha avuto nel 1992 dall’ex compagno, il produttore cinematografico Silvio Sardi.

Perché Loren, il figlio di Lory Del Santo è morto

Loren Del Santo si è tolto la vita due anni fa perché malato di anedonia, una patologia cerebrale che porta una persona a non provare piacere in nessun aspetto della sua vita. Una patologia congenita alla sua nascita: il figlio di Loren è infatti nato prematuro. L’anedonia porta alla mancanza di desiderio: chi è affetto da questa malattia non prova né odio né amore ma è indifferente a tutto. Prima di Loren la Del Santo ha perso il piccolo Connor, il figlio avuto dal musicista Eric Clapton.