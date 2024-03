Lory Del Santo e l’incontro con un regista in perizoma: ecco chi era

Lory Del Santo, da tempo lontana dagli schermi, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove racconta se stessa. Il focus però è incentrato soprattutto sulle storie d’amore che l’hanno vista protagonista. Tra i tanti, la showgirl rivela finalmente il nome di quel noto regista che la accolse in un perizoma rosso: “era Sergio Leone“.

Sono ormai lontani i tempi in cui la Del Santo deliziava gli amanti del trash con The Lady. Dopo la partecipazione insieme al compagno all’Isola dei Famosi, per l’attrice non sembrano esserci grandi progetti in programma oltre all’amore. La relazione con Marco Cucolo – conosciuto proprio sul set della serie da lei diretta – dura ormai da 10 anni ma Lory confessa “non ho pensato di sposarlo neanche per un attimo“.

Durante la chiacchierata con Elvira Serra del Corriere, la showgirl ha ricordato alcuni momenti della sua vita personale tra cui il suicidio di Loren e la morte prematura di Conor – due dei suoi tre figli. Dopo questi momenti toccanti però, l’attenzione si è spostata sui flirt e gli amori che hanno contornato la sua carriera.

Lory Del Santo ha commentato le love story che le sono state attribuite, confermandole o smentendole. Tra i tanti, menziona l’imprenditore Gianni Agnelli – con cui confessa di aver avuto una relazione senza sesso, Giulio Andreotti e Bettino Craxi. Con quest’ultimo però, l’attrice parla solo di un corteggiamento, così come smentisce il flirt con Adnan Khashoggi.

Numerosi poi i registi, ma è uno nello specifico ad averle lasciato un ricordo che definiremmo… singolare. La Del Santo infatti, già in passato aveva parlato di un uomo di cinema che si fece trovare nudo quando lo andò a trovare nel suo studio romano. L’attrice però, non aveva mai voluto rivelare il nome.

Ma nell’intervista rilasciata al Corriere, incalzata dalla giornalista, Lory svela:

E’ Sergio Leone. Sparì in un’altra stanza e mi chiamò

La showgirl racconta che l’incontro tra i due era avvenuto in occasione delle riprese dello storico film C’era una Volta in America. La Del Santo si era recata nello studio di Leone per cercare di ottenere una parte nella pellicola con protagonista Robert De Niro. A quanto pare però, l’obiettivo del regista era un altro.

Fu allora che Sergio Leone la chiamò nel suo studio e una volta varcata la porta, Lory rimase stupita. Il regista indossava solo un perizoma in pelo rosso e la attendeva sul letto matrimoniale. L’attrice confessa di aver declinato l’offerta e di aver pensato

Ma non mi hai neanche offerto una parte!

Lory continua il racconto aggiungendo che al tempo era molto attratta dall’intelligenza e che se Leone l’avesse presa per il suo film, forse avrebbe accettato “l’invito”.