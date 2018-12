Lory Del Santo torna a Verissimo: come sta oggi dopo la morte del figlio Loren

Lory Del Santo a Verissimo dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip

Lory Del Santo è tornata a Verissimo dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip. La showgirl ha parlato di nuovo della morte del figlio Loren e di come si sente oggi, a pochi mesi dal drammatico avvenimento. L’ex gieffina ha spiegato a Silvia Toffanin che la partecipazione al reality show si è rivelata una vera e propria terapia. Questi mesi passati nella Casa di Cinecittà sono stati molto utili a Lory, che ha cercato un modo per superare tanto dolore. “È stato un momento fondamentale e se non fossi andata lì, avrei avuto tante difficoltà. Non mi pento di nulla. È stata una lotta apparire sempre perfetta e carina. Non volevo assolutamente condizionare nessuno, magari rattristando i miei compagni, al contrario, volevo mostrare un lato di me comico e spiritoso”, ha assicurato la Del Santo.

Lory Del Santo non ha mai pensato di abbandonare il Grande Fratello Vip

Lory Del Santo non ha mai fatto un passo indietro. Ha lasciato il Grande Fratello Vip solo per il televoto: ha combattuto fino alla fine nel programma condotto da Ilary Blasi. “Uscire sarebbe stata una grande sconfitta. Sono molto determinata. Se mi pongo un obiettivo cerco di raggiungerlo. A volte si perde nella vita, ma non siamo noi a deciderlo. Quando però dipende da me, se dico una cosa, non importa quanto devo soffrire vado fino in fondo. È il mio carattere”, ha chiarito la donna. Che ha sottolineato: “La morte deve essere un punto per poi riuscire ad andare avanti, perché questa vita vale la pena di essere vissuta. Bisogna partire dalle piccole cose, perché da queste si può ricostruire la felicità”.

Marco Cucolo è di grande supporto per la compagna Lory Del Santo

Fuori dal Grande Fratello Vip, Lory Del Santo ha ritrovato il fidanzato Marco Cucolo. Nonostante la giovane età, il ragazzo sta aiutando parecchio Lory, come rivelato dalla diretta interessata: “Ora sono in una specie di limbo e cercherò di starci ancora per un po’. Marco è bravissimo e mi sta vicino. Avere qualcuno nella vita è importante”.