Lory Del Santo boccia il flirt tra Gennaro Lillio e Mila Suarez

Il pensiero di Lory Del Santo sul flirt tra Gennaro Lillio e Mila Suarez al Grande Fratello

Continua a far chiacchierare il flirt tra Gennaro Lillio, ex fidanzato di Lory Del Santo, e Mila Suarez, ex compagna di Alex Belli. I due, a poche ore dall’inizio del Grande Fratello 16, hanno cominciato a flirtare e sono in molti ad aspettare il primo bacio. Primo bacio che per il momento fatica ad arrivare ma il napoletano e la modella marocchina sono più che mai in sintonia e la passione potrebbe esplodere da un momento all’altro. La storia sta cominciando ad appassionare i telespettatori ma non manca chi storce il naso. Tra questi proprio Lory che, conoscendo bene Gennaro, ha bocciato questa sua nuova liason e soprattutto il comportamento di Mila che, seppur vicina a Lillio, piange ancora per l’ex Alex.

Cosa ha detto Lory Del Santo su Gennaro Lillio e Mila Suarez

“Io questa storia non la vedo. Una donna non può buttarsi addosso a un uomo in quel modo”, ha sentenziato Lory Del Santo a Domenica Live. La regista non approva dunque questo nuovo flirt tra Gennaro Lillio e Mila Suarez e lo trova eccessivamente forzato e a prova di telecamere. Sarà davvero così? Intanto a Pomeriggio 5 la Del Santo ha chiarito di non aver mai tradito Gennaro, come trapelato all’epoca della loro storia. Una storia piuttosto fugace, durata solo due mesi, e iniziata dopo che Lillio ha contattato Lory per lavoro.

Gennaro Lillio persona meravigliosa: parola di Lory Del Santo

Al di là dell’intesa con Mila Suarez, Lory Del Santo ha descritto Gennaro Lillio come una persona meravigliosa e stupenda. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato che il suo ex fidanzato è un ragazzo fantastico e che sicuramente la sua verve e allegria lasceranno il segno all’interno della Casa più spiata d’Italia.