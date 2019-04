Lory Del Santo sulla storia con Gennaro Lillio: “Non l’ho tradito”

Lory Del Santo parla a Pomeriggio 5 della storia con Gennaro Lillio, concorrente del Grande Fratello

Dopo l’ingresso di Gennaro Lillio al Grande Fratello 16 Lory Del Santo è tornata a parlare della relazione avuta anni fa con il ragazzo. Una storia non finita nel migliore dei modi: è stato il modello a mollare Lory dopo le voci di un presunto tradimento. Gossip che la Del Santo ha prontamente smentito a Pomeriggio 5, dove ha ricordato quella vecchia liason. “Mi ha contattato lui su Facebook, voleva fare qualcosa con me visto che io sono una regista e una scrittrice. Abbiamo avuto una storia con tante sfaccettature ma io non l’ho mai tradito. Mi è successo un episodio assurdo. Un ragazzo, per attirare l’attenzione dei paparazzi, si è avvicinato e mi ha baciato. Ma tra me e Gennaro ci sono state altre cose che racconterò la prossima volta”, ha detto la showgirl a Barbara d’Urso.

Lory Del Santo: “Gennaro Lillio è una persona stupenda”

“Ad ogni modo Gennaro è una persona stupenda, meravigliosa: non posso che parlare bene di lui. È una bellissima persona e al Grande Fratello lo dimostrerà”, ha aggiunto Lory Del Santo a Pomeriggio 5.

Gennaro Lillio è stato anche a Uomini e Donne

Nel curriculum di Gennaro Lillio c’è pure una partecipazione a Uomini e Donne: ha corteggiato per un breve periodo, nel 2016, l’ex tronista Sonia Lorenzini.