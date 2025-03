Lory Del Santo a The Couple? La showgirl tentenna per il fidanzato

Manca un mese esatto all’inizio di The Couple e tutto comincia a prender forma e delinearsi. Il programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5 al via il prossimo 7 aprile vedrà varie “coppie” del mondo dello spettacolo messe a dura prova, sia fisica che psicologica. Non si tratta però solo di partner nella vita ma anche di colleghi, amici e pure nemici pubblici. Continua la ricerca del cast perfetto, i rumors non smettono di circolare e tra i papabili nomi troviamo vip che hanno già partecipato a reality show nella loro carriera, dunque “esperti” del meccanismo a cui andranno incontro. Da Soleil Sorge a Alex Belli, dalla showgirl Samantha De Grenet a un nome nuovo e di spicco: Lory Del Santo. La regista di The Lady, come riportato da Ansa in anteprima, lo ha confessato a Monica Setta nella puntata di Generazione Z, che andrà in onda su Rai2 giovedì 13 marzo in seconda serata. Una rivelazione inaspettata, la showgirl è indecisa sulla scelta da prendere soprattutto per la perplessità del fidanzato Marco Cucolo, che dopo aver partecipato con Lory a Pechino Express e L’Isola dei Famosi non è convinto di buttarsi in un altro reality.

Si sono stata contattata, ma per andare a The Couple dovrei cambiare fidanzato perché Marco non è tanto favorevole. Ci sto pensando, ma ogni volta che dico a Marco di fare insieme tv, lui si dimostra perplesso. Dovrei trovare qualcun altro con cui entrare in coppia

Lory Del Santo: la donna dei reality

La showgirl dunque è indecisa, ha ancora tempo per dare una risposta definitiva alla produzione del programma della Blasi ma il tempo scorre e dovrà mettercela tutta per convincere il giovane fidanzato a seguirla nell’ennesima avventura televisiva insieme. I due hanno partecipato otto anni fa a Pechino Express come la coppia degli innamorati, scatenando non poche polemiche prima dell’inizio dello show di Sky per la notevole differenza di età di ben 33 anni tra i due. A Marco Cucolo però, nonostante alcune difficoltà e il grande sforzo fisico, quest’avventura ha lasciato il segno e non ha nascosto la soddisfazione dopo il programma

È stata un’esperienza che ricorderò per tutta la vita e ringrazio la mia compagna che mi ha permesso di partire con lei. Ritrovarsi ogni giorno in situazioni diverse senza sapere mai cosa accadrà è davvero bello, auguro a tutti un’avventura del genere

Che sia dunque possibile convincerlo a partecipare al nuovo programma di Canale 5? Lo scopriremo presto. Qualora Lory riuscisse nell’impresa sarebbe il suo sesto reality show dopo L’Isola dei Famosi, a cui ha partecipato nel 2005, La Fattoria, Pechino Express, il Grande Fratello Vip e di nuovo L’Isola dei Famosi nel 2022 (proprio con il fidanzato).

La scelta di Lory Del Santo: The Couple o Hollywood

Ma la vera notizia è che ho pronta una serie tipo The Lady, in otto puntate, che voglio proporre agli americani. Ho un sogno: sbarcare a Hollywood

Se non dovesse andare in porto The Couple Lory ha già in testa un piano b, e che piano b! La showgirl guarda Oltreoceano con un nuovo progetto ambizioso pronto a conquistare l’America e gli americani. Ci riuscirà?