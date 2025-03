Pechino Express, coppie furbette: è polemica. Nathalie perde busta

Questa sera su Sky Uno è andata in onda la prima puntata di Pechino Express – Fino Al Tetto Del Mondo. Le nove coppie in gara sono partite per il loro viaggio lungo tre paesi dell’Asia, iniziando dalle Filippine. Fin da subito le squadre hanno messo in atto alcune strategie. Tra queste quella delle Atlantiche, le quali hanno superato con furbizia la prima prova. Anche i Magici sono ricorsi a qualche trucco che ha fatto infuriare gli Estetici. Intanto Nathalie Guetta ha perso la busta nera che le era stata affidata da Costantino Della Gherardesca. Scopriamo come è andata a finire.

E’ iniziata questa sera su Sky Uno la nuova edizione di Pechino Express, intitolata Pechino Express – Fino Al Tetto Del Mondo. Le nove coppie in gara sono partite per il loro viaggio tra le terre delle Filippine, del Nepal e della Thailandia. La prima tappa sono state le Filippine e, prima di iniziare, le squadre hanno dovuto risolvere tutte un indovinello. Le Atlantiche, team composto da Sofia Giaele De Donà e Ivana Mrazova, hanno attuato da subito le prime strategie. Le due concorrenti hanno difatti avvicinato delle persone del posto chiedendo di cercare la risposta giusta su internet con il cellulare.

Molti sono stati i telespettatori che hanno commentato la loro furbizia sul web. Su X è sorta una vera e propria polemica e diversi utenti hanno accusato la coppia di aver barato.

Di seguito i commenti più significativi a riguardo:

Anche i Magici, ovvero Jey e Checco Lillo, hanno attuato qualche trucchetto. I due hanno difatti fatto sparire del cibo tipico del posto che avrebbero dovuto mangiare per superare una delle prove. Il loro gesto ha scatenato le polemiche degli Estetici, ovvero Giulio Berruti e Nicolò Maltese, i quali hanno immediatamente sottolineato come avessero fatto ricorso alla magia. La cosa è stata commentata anche sul web.

Di seguito i commenti più significativi:

Intanto, prima dell’inizio della gara, il conduttore Costantino Della Gherardesca ha deciso di affidare la busta nera alla concorrente di cui si fidava maggiormente. La sua scelta è ricaduta su Nathalie Guetta dei Cineasti. Quest’ultima, tuttavia, ha smarrito la busta durante una delle prove. Fortunatamente è riuscita a ritrovarla sulla spiaggia, sebbene si fosse bagnata a causa dell’acqua di mare.