Pechino Express, quando inizia: tutti i dettagli sulla nuova stagione

C’è grande attesa per la prossima stagione di Pechino Express, il reality show di Sky Uno condotto da Costantino Della Gherardesca. Nove coppie composte da personaggi del mondo dello spettacolo o dello sport dovranno viaggiare per tre paesi dell’Asia, cercare vitto, alloggio e passaggi chiedendo alle persone del posto e sfidarsi in diverse prove. Nei mesi scorsi erano già stati resi noti i protagonisti di quest’ultima edizione. Nelle ultime ore, attraverso la pagina ufficiale di Pechino Express su Instagram, è stata rivelata anche la data d’inizio del programma. Di seguito tutti i dettagli sulla nuova stagione.

Pechino Express: quando inizia e i dettagli sulla nuova stagione

Ormai manca sempre meno al ritorno di Pechino Express, il reality show condotto da Costantino Della Gherardesca che porta i suoi protagonisti in giro per il mondo. Sulla pagina Instagram ufficiale dello show è stato svelato quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione. La data d’inizio è fissata per giovedì 6 marzo. L’appuntamento è sempre su Sky Uno. Invariata è anche la conduzione, affidata sempre a Costantino Della Gherardesca, affiancato dall’inviato Fru dei The Jackal. Sono invece cambiati i paesi che visiteranno le nove coppie di quest’anno. Questi sono le Filippine, la Thailandia ed il Nepal.

Le coppie di quest’anno

Negli scorsi mesi sono stati annunciati il cast di questa stagione ed i nomi delle diverse squadre, in totale nove.

Di seguito la lista completa:

I #Primiballerini , ovvero Virna Toppi e Nicola Del Freo .

, ovvero e . Gli #Spettacolari , ovvero Scintilla e Federica Camba .

, ovvero e . I #Magici , ovvero Jey e Checco Lillo .

, ovvero e . Le #Atlantiche , ovvero Ivana Mrazova e Giaele De Donà .

, ovvero e . I #Medagliati , ovvero Jury Chechi ed Antonio Rossi .

, ovvero ed . Gli #Estetici , ovvero Giulio Berruti e Nicolò Maltese .

, ovvero e . I #Cineasti , ovvero Nathalie Guetta e Vito Bucci .

, ovvero e . I #Complici , ovvero Dolcenera e Gigi Campanile .

, ovvero e . Le #Sorelle, ovvero Samanta e Debora Togni.

Come ogni anno, quindi, si è cercato di variare un po’ con le coppie. Ci sono difatti personaggi del mondo dello sport, volti noti dello spettacolo e modelle. Nonostante questo sul web non è mancata qualche lamentela. Alcuni utenti, difatti, si aspettavano un cast diverso.