Pechino Express, svelati nomi delle coppie: e qualcuno ha da ridire!

C’è grande attesa per la nuova edizione di Pechino Express che andrà in onda su Sky Uno. Qualche mese fa sono state rese note le coppie che prenderanno parte al reality ed oggi sono stati rivelati sui social ufficiali del programma i nomi delle diverse squadre. Sotto al post, tuttavia, non sono mancati dei commenti da parte di alcuni utenti in merito ai partecipanti.

I nomi delle coppie di Pechino Express

Ancora non è stata resa nota la data d’inizio della prossima edizione di Pechino Express, reality show di Sky Uno condotto da Costantino Della Gherardesca con Fru dei The Jackal come inviato. Qualche mese fa, però, sono state svelate le coppie che s’imbarcheranno per un viaggio attraverso le terre delle Filippine, della Thailandia e del Nepal. Oggi sulle pagine social ufficiali del programma sono stati ufficializzati i nomi delle diverse squadre.

Questi sono:

Virna Toppi e Nicola Del Freo: I Primiballerini

Scintilla e Federica Camba: Gli Spettacolari

Jey e Checcho Lillo: I Magici

Ivana Mrazova e Giaele De Donà: Le Atlantiche

Yury Chechi e Antonio Rossi: I Medagliati

Giulio Berruti e Niccolò Maltese: Gli Estetici

Nathalie Guetta e Vito Bucci: I Cineasti

Dolcenera e Gigi Campanile: I Complici

Samanta e Debora Togni: Le Sorelle

Come sempre i nomi sono legati alle caratteristiche dei concorrenti come ad esempio la loro professione o il loro legame affettivo.

I commenti sul web

In molti sono stati gli utenti che hanno commentato il post pubblicato sulla pagina Instagram di Pechino Express. Come al solito non sono mancate le lamentele. Già come avvenuto al momento dell’annuncio delle coppie che avrebbero preso parte all’edizione di quest’anno, qualcuno ha affermato che avrebbe voluto un cast diverso. Alcuni telespettatori hanno anche evidenziato come, tra i nomi scelti, conoscessero soltanto alcuni.

Di seguito alcuni dei commenti più significativi:

Sebbene non sia ancora iniziata la stagione, sembra che sul web si stiano già delineando le prime preferenze. La coppia favorita al momento sembrerebbe essere quella dei Medagliati, composta da Yury Chechi ed Antonio Rossi. Sicuramente, essendo degli sportivi abituati agli sforzi fisici, potrebbero riuscire bene nel gioco.