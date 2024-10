Pechino Express 2025, svelato il cast: i nomi deludono (per ora)

È ufficiale: oggi, sabato 26 ottobre, è stato svelato il cast della 12esima edizione di Pechino Express. Poco fa, sui profili ufficiali del reality e di Sky, è apparso un video in cui Costantino della Gherardesca annuncia i futuri viaggiatori di un’avventura che, quest’anno, li porterà “fino ai tetti del mondo”. Costantino, alla sua undicesima stagione come conduttore dell’adventure game, sarà affiancato per il secondo anno consecutivo da Gianluca Fru dei The Jackal. Il comico, dopo aver partecipato come concorrente nel 2022, ha conquistato i telespettatori nel ruolo di inviato lo scorso anno, tanto da meritarsi il ritorno in questa nuova edizione.

Costantino Della Gherardesca e Gianluca Fru guideranno i concorrenti in un viaggio straordinario che partirà dalle Filippine, attraverserà il nord della Thailandia e si concluderà in Nepal. Sarà una vera e propria corsa dall’Oceano Pacifico fino ad un Paese ricco di vette sopra gli ottomila metri di altitudine. Ma, chi saranno i personaggi protagonisti di questa 12esima edizione di Pechino Expresso? Ecco le nove coppie di viaggiatori e viaggiatrici:

Virna Toppi e Nicola Del Freo: marito e moglie, nonché Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano;

Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba: un'altra coppia di sposi, genitori della piccola Nina. Lui è un noto comico con una carriera ventennale, mentre lei è una cantautrice e compositrice con più di 10 milioni di copie vendute delle sue canzoni;

Jey e Checco Lillo: il mago TikToker gareggerà insieme al fratello Checco, studente universitario;

Ivana Mrázová e Giaele De Donà: le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si ritrovano a 2 anni dalla convivenza nella Casa più spiata d'Italia per partecipare al reality di Sky Uno, confermando i gossip trapelati alcune settimane fa;

Jury Chechi e Antonio Rossi: una coppia di leggende dello sport, con Jury ex campione di ginnastica e Antonio ex campione di canottaggio;

Giulio Berruti e Nicolò Maltese: l'attore viaggerà insieme all'amico Nicolò, musicista e consulente commerciale;

Nathalie Guetta e Vito Bucci: l'attrice di Don Matteo e sorella del dj David Guetta gareggerà al fianco del segretario di produzione Vito Bucci;

Dolcenera e Gigi Campanile: la nota cantante viaggerà accompagnata dal marito Gigi, a cui è legata da più di 25 anni;

Samanta e Debora Togni: ballerina e volto storico di Ballando con le Stelle, Samanta gareggerà insieme alla sorella Debora, muratore d'inverno, bagnina in estate e istruttrice in palestra.

L’annuncio dei concorrenti della nuova edizione di Pechino Express ha suscitato qualche perplessità tra il pubblico, che sperava in nomi più convincenti. A detta di diversi utenti, almeno sulla carta, il cast è tra i più deboli delle ultime edizioni, con alcune eccezioni come Nathalie Guetta, la cui partecipazione, invece, ha entusiasmato i fan del reality. Ad ogni modo, bisognerà attendere la messa in onda delle puntate di Pechino Express per scoprire se, invece, questi concorrenti sapranno sorprendere e conquistare i telespettatori.