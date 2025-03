Noemi Bocchi: la foto dell’acquisto folle e il paragone con Ilary Blasi

Il divorzio tra Francesco Totti ed Ilary Blasi ha portato tante novità tra cui due nuovi compagni. Rispettivamente Bastian Muller per la Blasi e Noemi Bocchi per Totti. Le due coppie sono ormai collaudate e procedono entrambe a gonfie vele. Qualcosa però li accomuna malgrado la loro separazione. Infatti ultimamente sembra che l’ex pupone e l’ex letterina facciano a gara a chi spenda più soldi. Non che prima, quando stavano insieme, non li spendessero. Sia chiaro. Ma in questo ultimo periodo, tra viaggi di lusso e spese folli, le due coppie sembrano davvero non porsi alcun freno.

Ilary Blasi, infatti, si trova in vacanza alle Maldive in compagnia della famiglia, del compagno e persino di Michelle Hunziker. Ma questa è solo l’ultima tappa di una lunga serie di viaggi da sogno. Infatti un paio di settimane fa, l’ex letterina si trovata sulla neve e a metà gennaio era scappata con il compagno Bastian a St. Barth. Non prima però di aver fatto una piccola sosta ad Amsterdam. Insomma la vita della Blasi sembra una continua giostra ed è molto diversa da quella che faceva con Totti.

Noemi Bocchi posta una foto che racconta le sue spese folli

Noemi Bocchi, però, poteva essere da meno? Non di certo! Infatti la nuova compagna di Francesco Totti è sempre pronta a rilanciare. Vi ricordate, per esempio, il doppio albero di Natale all’interno della stessa stanza (!)? Oggi la Bocchi ha postato la foto di una macchina strabiliante. Sì! Perché non potrete credere al prezzo di questa automobile. Si tratta di una Jeep total black con inserti arancioni il cui costo è pari a quello di un appartamento. In aggiunta la foto postata dalla Bocchi, mostra una tavola da surf con il logo di Chanel il cui costo si aggira intorno a qualche migliaia di euro.

Insomma sfoggiare in maniera esagerata i propri acquisti pare essere un’abitudine per la Bocchi. Anche lei e l’ex pupone amano viaggiare. Così spesso mostrano scenari da sogno e alberghi lussuosi. Chissà se tutto questo sfarzo nasca dalla necessità di primeggiare o se sia veramente solo voglia di spendere? Noi lasciamo qui un consiglio senza alcun impegno: a volte è molto più elegante mostrare meno.