Loretta Goggi chiude account social dopo attacchi: parla Malgioglio

Il celebre cantautore siciliano scende in campo in difesa della cantante, pesantemente attaccata sui social nei giorni scorsi

Cristiano Malgioglio è intervenuto nelle ultime ore nella vicenda che ha per protagonista Loretta Goggi, che ha deciso di abbandonare i social a causa dei continui attacchi degli hater. Il cantautore presto sarà al fianco della celebre artista italiana come giudice di Tale e Quale Show.

Raggiunto dall’agenzia di stampa Adnkronos l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha tuonato lapidario: “Dove sono quelle donne che si fanno paladine delle altre donne?“. La cosa che stupisce l’autore di ‘Gelato al cioccolato’ è che nessuno è sceso in campo per difendere la Goggi.

Una cosa quantomeno curiosa. Come ha ricordato zia Malgy (così è stato soprannominato l’eccentrico cantautore dai suoi fan) in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Diletta Leotta, sono stati in tanti a puntare il dito contro le ‘donne lampadario’.

La celebre conduttrice di DAZN aveva scelto di introdurre la figura delle ‘donne lampadario’ a bordo piscina, una presenza che non è passata inosservata durante i festeggiamenti. Tanto da infiammare il popolo del web e non solo. La conclusione di Malgioglio è che le femministe scendono in campo solo quando gli fa comodo.

Il cantautore prosegue il suo sfogo dicendo che nonostante lui non sia una donna, si fa paladino di tutte quelle donne che non si sono degnate neanche di inviare un messaggio di vicinanza e di sostegno a Loretta. I leoni della tastiera purtroppo ci saranno sempre, questo purtroppo e l’altra faccia dei social.

Da qui l’appello alla Goggi di riaprire i suoi account ufficiali social, perché chiuderli definitivamente equivarrebbe a darla vinta a questi odiatori seriali. Poi la promessa: questa settimana ci sarà la terza conferenza stampa del celebre talent di Rai 1, occasione questa che porterà Cristiano ad incontrare Loretta.

Lui ha assicurato che proverà a farle cambiare idea. E chissà se non ci riuscirà veramente. Tra i concorrenti della nuova edizione del fortunato format condotto da Carlo Conti, ci sarà anche una vecchia conoscenza di Cristiano. Di chi stiamo parlando?

Di Pierpaolo Pretelli, l’ex velino di Striscia la Notizia che è stato uno dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Reality dove Cristiano è stato concorrente, ma anche è ritornato proprio lo scorso anno per un breve periodo, regalando come sempre degli autentici momenti di brio e di puro intrattenimento. Come solo lui riesce a fare. E che gioia.