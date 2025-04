Lorenzo Spolverato su Shaila: “Si è vergognata delle nostre immagini”

Continua la diatriba tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. L’ex gieffino ancora non si arrende e vorrebbe riconquistare Shaila, che tuttavia non ne vuole sapere niente. Negli ultimi giorni si sono rincorsi vari gossip, tra chi conferma che ormai non c’è più trippa per gatti e chi invece pensa a un riavvicinamento. Oggi, come stanno facendo un po’ tutti gli ex concorrenti, Lorenzo ha voluto dedicare un po’ di tempo ai suoi followers e in una diretta Instagram a rivelato tutti i dettagli che non sapevamo. Finalmente ha parlato della famosa chiamata fatta con Shaila.

Dopo venti giorni la fine del Grande Fratello e della loro relazione, gli Shailenzo continuano a far parlare di sé. Esattamente come fu lo scorso anno con i Perletti, i fan della coppia non si arrendono e sperano in un ritorno di fiamma. Tuttavia, per Shaila e Lorenzo le cose sembrano ancora complesse. La ballerina sta piano piano riprendendosi dalla relazione che ha definito tossica, dopo i preoccupanti post sulla perdita di peso, sta ritrovando il sorriso in famiglia. Sempre più sicura della sua scelta vuole ripartire da se stessa, dall’altra parte Lorenzo Spolverato ancora non si dà pace. Nelle varie interviste rilasciate, hanno difeso questo momento di dolore ma la conferma che si fossero risentiti c’è stata. Tuttavia non è andata come i fan (e come Lorenzo) speravano.

Lorenzo Spolverato in diretta: ecco cosa gli ha detto davvero Shaila

Lorenzo ha avviato una diretta Instagram per chiacchierare con i suoi follower e tutti si aspettavano che si sarebbe tolto qualche sassolino dalle scarpe. Ovviamente le domande più gettonate riguardavano Shaila, come fosse andata la famosa videochiamata, come stanno davvero le cose. Spolverato ha rivelato tutto. Quando durante la finale del GF, l’ex velina ha deciso di lasciarlo, lui non l’ha riconosciuta. Sicuro che fosse stata ”manipolata” da disinformazioni, Lorenzo non si è arreso a questa decisione e con molta insistenza, ammessa da lui stesso, ha cercato di contattarla in ogni modo. Messaggi su messaggi, telefonate, ma niente, lei non lo voleva sentire. Il modello ha addirittura contattato il padre di Shaila per intercedere con lei. Dopo tante insistenze, Shaila ha ceduto e ha acconsentito ad avere una videochiamata con Lorenzo per spiegargli cosa l’avesse portata a decidere di chiudere la loro discussa relazione.

”Ha detto che si è rivista nei nostri video insieme e non si è piaciuta, si è vergognata di alcuni dei nostri momenti”

Riporta Lorenzo. Durante la loro chiamata, Shaila gli avrebbe mandato molti video dei loro momenti insieme e si sarebbe detta piena di vergogna. Inoltre, la ballerina gli ha comunicato che lui non è la persona che lei vuole al suo fianco e che la loro relazione non va bene. In nessun modo vuole una storia come quella che hanno vissuto. Nel contesto del Grande Fratello non si sono resi conto di aver passato il limite più volte forse, ma fuori dalla casa, Shaila se ne è accorta e ha fatto dei passi indietro.

La reazione di Lorenzo: scuse ed ironia

Nonostante la decisione e le motivazioni di Shaila, Lorenzo non pare aver preso molto sul serio le dure parole della ex fidanzata. Spolverato sorride parlando dei momenti per cui anche in trasmissione erano spesso ripresi e che hanno fatto vergognare Shaila. Chiede scusa per le scene trasmesse ma giustifica il tutto relegandolo al contesto, dicendo che a volte presi dalla passione ci si dimentica di telecamere e microfoni. Insomma, anche dopo aver sentito le emozioni e le opinioni ferme di Shaila, Lorenzo non si dà per vinto.