Shaila e Lorenzo, la svolta: “Si sono sentiti!”, ma c’è ipotesi di business

Ci sono aggiornamenti su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dopo il Grande Fratello. Ieri la ballerina è stata a Milano per una toccata e fuga, come ha dimostrato su Instagram, dove continua a tenere aggiornati i fan. Ma ecco che l’ex Velina appare ancora criptica e lancia alcuni segnali che sembrano collegati alla rottura con Lorenzo. Intanto, quest’ultimo è speranzoso di ritrovare l’ex gieffina e riprendere la loro relazione.

Lo stesso Lorenzo si è sbilanciato nella sua prima intervista per il settimanale Chi, dicendo di essere ancora innamorato. Eppure sembra che Shaila non sia intenzionata a recuperare i rapporti, dopo la brusca rottura avvenuta durante la finale del reality show. La Gatta, eliminata nella semifinale, si è ritrovata di fronte a una situazione per lei inaspettata. Tante sono le critiche da parte dei giornali e di tantissimi telespettatori.

Credeva di aver conquistato tutti e di aver dato esempio con la sua idea di donna libera. Invece, alla fine, a salvarla al televoto è stato solo il 16% e la lotta vera e propria è stata tra Helena Prestes e i fan di Zeudi Di Palma. Shaila è stata duramente criticata e accusata per via dei suoi atteggiamenti, spesso spinti e poco eleganti con Spolverato. La coppia ha appassionato vari telespettatori, ma tantissimi altri hanno disapprovato tutta la storia. Alfonso Signorini, d’altronde, le aveva consigliato di placarsi un po’, senza risultati.

Ed ecco che Shaila ha lasciato Lorenzo durante la finale del Grande Fratello, cercando di ripulirsi l’immagine. I loro fan hanno sperato nella giornata di ieri che i due potessero avere un confronto, visto che entrambi si trovavano a Milano. Ma a quanto pare non c’è stato alcun incontro. A parlarne è Deianira Marzano, la quale però ci tiene a precisare che in realtà Lorenzo e Shaila si sono sentiti! Un passo avanti, ma molto piccolo per ora.

Intervistata da Lollo Magazine, l’esperta di gossip racconta:

“Loro dei messaggi se li sono mandati. Sono messaggi di due persone che si trattano con freddezza. Shaila si è pentita di quello che ha fatto dentro la Casa, ma solo perché non ha dato una buona impressione di sé. Lei dice che le cose sono state fatte in due e si prende le sue responsabilità. Non è successo niente. Alla fine, quello che abbiamo visto è ciò che fanno tutte le coppie. È lei che si sta auto infliggendo questa condanna. Era una bellissima coppia. No, di persona non si sono visti, ma si sono scritti. Si sono anche sentiti attraverso amici. Prima si sono salutati tramite Yulia. Anche ieri si sono scritti, ma in modo freddo ecco. Secondo me lui è rimasto male perché lei è salita a Milano. Io penso che poi ritorneranno insieme, sai come siamo noi donne”

I rapporti rimangono, dunque, tesi tra Spolverato e Shaila, ma sembra aprirsi una porta. Lorenzo Pugnaloni chiede, però, alla Marzano se l’atteggiamento della Gatta possa essere legato al business. In particolare, si riferisce alla recente dichiarazione di lei su Chi, con la quale dice di voler scrivere un libro al riguardo. “Io non penso che scriverà un libro, vedremo”, commenta Deianira. In effetti, sono tanti coloro che ancora oggi accusano la coppia di fare strategia.

Anche tra i loro fan c’è chi li accusa di tenerli con il filo sospeso, condividendo sui social frasi che possono ricondurre alla loro attuale situazione. In particolare, tale accusa è rivolta a Shaila. C’è, infatti, chi crede che sia tutto creato ad arte per continuare a far parlare di loro. Ovviamente, queste sono solo ipotesi lanciate sui social network.