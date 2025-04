Lorenzo Spolverato disperato: “Shaila vittima di informazioni”, l’appello

Lorenzo Spolverato sembra pronto a tutto pur di riconquistare Shaila Gatta dopo il Grande Fratello. L’ex gieffino tanto discusso ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi, incentrata totalmente sulla relazione avviata nella Casa più spiata d’Italia. I due hanno vissuto una storia che spesso è stata al centro delle polemiche. Infatti, sebbene loro pensassero il contrario, fuori non risultano tra i concorrenti più amati e apprezzati della 18esima edizione.

Dopo essere stata eliminata e battuta da Helena Prestes durante la semifinale, Shaila è tornata nella Casa per schiacciare e lasciare Lorenzo. Una mossa inaspettata, la sua, durante la finale. La ballerina è apparsa fredda e distaccata come non mai mentre lanciava pesanti accuse al suo ormai ex fidanzato. Dopo quel confronto, non ce ne sarebbero stati altri tra i due. E mentre Shaila in questi giorni si è sfogata sul periodo complicato che sta affrontando, ecco che Spolverato torna a bussare alla sua porta.

Nella sua intervista sulle pagine della rivista di Alfonso Signorini, Lorenzo dopo il Grande Fratello ammette oggi che non si aspettava affatto di ritrovarsi di fronte all’addio in diretta TV di Shaila. “E avrei tanto da dire”, aggiunge. Spolverato ricorda la domenica prima che la Gatta uscisse come uno dei giorni più belli che hanno vissuto insieme. “Noi quel giorno ci siamo detti tante cose, ci siamo dimostrati l’amore che proviamo, forse che provavamo”, dichiara.

Dopo l’eliminazione di Shaila, Lorenzo non vedeva l’ora di rivederla. Ma quando il momento di riabbracciarla è arrivato è accaduto qualcosa che l’ha totalmente spiazzato:

“E poi l’ho vista entrare e mi sono emozionato. E poi… non era lei, era una maschera, una corazza, non l’avevo mai vista così, non l’ho riconosciuta ed ero pietrificato. Ascoltavo le sue parole, una specie di monologo un po’ costruito, senza possibilità di farle delle domande, di avere delle spiegazioni rispetto alle accuse che lei mi faceva. Sentivo tutto come se fossi sott’acqua: ‘Manipolatore, come mi hai trattata…'”

Shaila e Lorenzo dopo il Grande Fratello: non c’è stato alcun confronto, l’appello

Dopo la rottura durante la finale, Spolverato non ha ottenuto le motivazioni da parte di Shaila sulla sua decisione di lasciarlo. Lorenzo definisce la Gatta “una persona molto importante della mia vita”, ma anche una “vittima delle informazioni di qualcosa che ha visto”. L’ex gieffino ribadisce di essere davvero innamorato di lei, tanto da aver tentato di chiamarla e scriverle. “Ma silenzio totale”, aggiunge. Nella sua non risposta, è chiaro che Lorenzo oggi veda un rifiuto.

Oggi l’ex concorrente, per cui il pubblico ha chiesto più volte la squalifica, vorrebbe solo un confronto. Smentisce, inoltre, il “silenzio punitivo” che Shaila dice che lui le avrebbe riservato più volte nella Casa. Anzi, Lorenzo assicura che tra loro c’era dialogo. Ricorda di averla difesa da tutti, anche da Helena nella Casa. “Io e lei eravamo una squadra”, continua. A questo punto, Spolverato fa un appello a Shaila:

“Le faccio un appello, le dico che dovrebbe ascoltare il suo cuore e nessun altro. Ma non si può fermare tutto questo? L’amo ancora. Lo sa? Magari non avevo i modi giusti, ma lei si era affezionata anche ai mici sbagli. E noi eravamo migliori amici. Tutti i suoi ex sono andati via. Io non sono andato via, sono qui, dispiaciuto e deluso, ma sono qui: Shaila, siamo sempre i ragazzi che si sono incontrati il 17 settembre nella piscina della Casa e che si sono innamorati dietro la porta del Tugurio”

Ma cosa pensa dei numerosi commenti negativi che un po’ tutti gli hanno riservato durante il suo percorso nella Casa? Lorenzo crede che i social facciano “delle scelte, quasi mai per il meglio”. Per questo “siamo un po’ tutti cattivi in una storia raccontata male”. Per il fatto che venisse spesso richiamato da Signorini per i suoi comportamenti fuori luogo, Lorenzo si giustifica facendo notare che quello è “un contesto che ti porta a eccedere”. Ha chiesto scusa, ma crede di non aver mai fatto del male a nessuno. “Ero stanco? Certo, ma non sono cattivo, so chi sono”, conclude.