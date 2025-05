Lorenzo Spolverato si svela su “Shaila e il destino”: delirio tra i fan

Lorenzo Spolverato torna a far sognare i fan che lo vorrebbero rivedere con Shaila Gatta dopo il Grande Fratello. L’ex gieffino ha ritrovato una situazione fuori dalla Casa che di certo non si aspettava. Non solo ci sono state più critiche che complimenti dal pubblico e dalle testate giornalistiche, ma la sua Shaila non era lì ad attenderlo. Ora il discusso ex concorrente della 18esima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini risponde a qualche domanda dei fan, riguardanti la sua situazione sentimentale e non solo.

Durante la finale, in diretta TV, Shaila ha deciso di lasciare Lorenzo, spiazzando tutti. E mentre c’è chi crede che i due ex gieffini stiano solo cercando di tenere alto l’interesse dei telespettatori, dopo aver capito che non c’era tutto questo grande apprezzamento che si aspettavano, c’è anche chi ancora spera nel ritorno di fiamma. Su X, dopo la diretta di Spolverato su Instagram, sono molti coloro che sono convinti che presto racconteranno che sono tornati insieme

Finora Lorenzo e Shaila dopo il Grande Fratello hanno solo confermato di essersi sentiti, ma non visti. Spolverato cerca di evitare le domande sulla Gatta durante la sua diretta, parlando inizialmente in generale della finale. Probabilmente si aspettava di vincere o almeno di spegnere le luci della Casa, anche se l’eliminazione di Shaila durante la semifinale, con una bassa percentuale, aveva già detto tutto.

Nonostante sia stato eliminato in poco tempo durante la finale, per Lorenzo quella è stata una puntata ricca di emozioni.

“Le cose in generale dovevano andare così: dal mio quarto posto, alla vittoria di Jessi, i miei genitori che sono venuti, a tutto quello che è successo con Shaila. Tutto doveva andare così ok? È il destino che ha fatto accadere le cose. Non possiamo cambiare questo, ma posso dire che è stata la puntata più intensa? A parte che quella settimana lì è stata la più intensa, anche un po’ noiosetta. Parti a bomba, che bello così, poi succede quello e quell’altro. Mi manca un pezzo”

Lorenzo ammette che solo dopo tre settimane ha realizzato ciò che è accaduto e su Shaila fa solo una piccola affermazione, legata al destino. I fan che lo supportano pensano che nella sua risposta successiva voglia confermare che è ancora vicino alla Gatta. In particolare, Spolverato smentisce di avere un’altra donna al suo fianco:

“Qualcuno mi ha chiesto se ho una nuova fidanzata. No raga, ma chi l’ha fatta questa domanda? Ma come posso avere una fidanzata adesso?”

Tanti dei loro fan dicono di aver ritrovato le speranze di rivederli di nuovo insieme, fuori dalla Casa. Ma c’è anche chi è convinto che si tratti di strategia, per tenere ancora il loro pubblico col fiato sospeso con una telenovela infinita. D’altronde anche dentro la Casa venivano spesso accusati di questo. Va anche detto che i loro fan pare riescano a illudersi molto facilmente, non avendo ancora capito che ormai il Grande Fratello è finito.