Lorenzo Riccardi nuovo tronista: il commento di Nicolò Federico Ferrari

Nicolò Ferrari e il messaggio di in bocca al lupo per Lorenzo Riccardi

Oggi, poco prima che andasse in onda la prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, Nicolò Ferrari ha postato un Instagram stories sul suo profilo social. La foto scelta dall’ex corteggiatore risale ad un camerino insieme a Lorenzo Riccardi, scattata con ogni probabilità nel giorno della scelta di Sara Affi Fella (vedi abbigliamento Lorenzo). La loro, ormai, inseparabile amicizia nasce proprio durante l’esperienza televisiva a UeD. Inizialmente rivali e con molta poca simpatia l’uno per l’altro, i due diventano, col tempo, grandi e buoni amici. Note, ormai a tutto il pubblico della De Filippi, le uscite e le serate dei due ex corteggiatori milanesi. L’uno l’esatto opposto dell’altro eppure, cosi, inaspettatamente complementari.

Cosi come anticipato precedentemente, sia l’uno che l’altro, seppur non scelti dalle rispettive troniste, hanno continuato a muoversi nel mondo della tv. Il Ferrari facendo il tentatore a Temptation Island Vip, il Riccardi salendo sul tanto ambito trono di Uomini e Donne. A proposito di ciò, Nicolò ci tiene a fare un grosso in bocca al lupo al suo amico: “In bocca al lupo COBRA per questa nuova e bellissima esperienza che hai cominciato e che spero ti porti la felicità e serenità che meriti. Ti voglio bene e non vedo l’ora di rivederti”.

Lorenzo tronista e Nicolò tentatore

Chissà come sarà andata l’esperienza di Nicolò Ferrari nel programma condotto da Simona Ventura. Ricordiamo che nel villaggio, con lui, era presente anche Nilufar Addati. Saranno riusciti a confrontarsi sul loro scorso percorso? Lorenzo, invece, cosa combinerà adagiato sulla comodissima poltroncina rossa? Da qualche giorno a questa parte si vocifera di un probabile corteggiamento di Sara, anche se, la stessa ex tronista ha smentito categoricamente la notizia riportata sul web. Sara o non Sara, quel che non mancherà sarà sicuramente il continuo scontro tra Lorenzo e Luigi!