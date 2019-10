Lorenzo Riccardi al veleno su Wanda Nara, poi il Gf Vip: l’ex tronista si svela

Lorenzo e Claudia news, la coppia si racconta tra convivenza e sogni nel cassetto

Le ultime news su Lorenzo e Claudia sono arrivate direttamente dai microfoni di Radio Radio. La coppia infatti era presente oggi in studio con Giada Di Miceli durante la sua trasmissione Non succederà più e hanno parlato di davvero tante cose. Innanzitutto va tutto bene, sono innamorati come prima e anzi forse anche di più. Lorenzo ha raccontato che ha scelto di vivere a Latina perché era giusto che Claudia, essendo donna, rimanesse vicino alla sua famiglia. Lei invece ha detto che avrebbe comunque accettato di trasferirsi a Milano, ma oggi stanno bene a Latina. L’ex tronista è tornato sulla sua scelta e ha svelato in che modo è riuscito a capire che era Claudia la ragazza giusta per lui. Era entrato in villa convinto di scegliere Giulia Cavaglià, come molti già sapranno, ha poi ha cambiato idea in quei giorni.

Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia: figlio in arrivo? “Ne parliamo tanto”

“Mi sono chiesto se fossi in Giulia e se fossi in Claudia come chi mi sarei comportato? E io mi sarei comportato come Claudia”, queste sono state le sue parole oggi a proposito della villa (su cui anche Claudia ha rivelato un retroscena). Adesso stanno insieme da nove mesi e convivono da sette, hanno progetti futuri e tra questi rientrano sicuramente figli e matrimonio. Claudia non è incinta, chiariamo subito, ma “è una cosa di cui parliamo tanto” ha ammesso. Lorenzo ha confermato che ci pensano molto, però arriverà quando sarà il momento. Non ora. Il matrimonio? Loro avrebbero preferito il rito civile, ma per accontentare la mamma di Claudia si sposeranno anche in chiesa. Sempre quando sarà il momento giusto. Ma la chiacchierata si è spostata poi sul Grande Fratello Vip: Lorenzo Riccardi ci sarà oppure no? Nulla di confermato al momento, ma lui pare pronto a varcare la porta rossa.

Lorenzo Riccardi al Gf Vip 2020? “Io spero tanto di entrare”

Queste le sue parole: “Io spero tanto di entrare dentro la Casa, è complicato sì ma spero lo stesso di entrarci. io lo farei, a me son sempre piaciute le sfide. Più una cosa è difficile più mi viene voglia di farla. […] Vorrei far vedere veramente Lorenzo che persona è. Io dico di sì, bisogna vedere loro se dicono di sì”. Claudia è pronta a passare le sue giornate davanti alla televisione per controllarlo, lo ha avvisato. E infatti ha detto: “Io lo appoggerei, ma se mai dovessi vedere qualcosa che non va… Sempre se dovesse entrare eh. Devo stare attaccata alla televisione a vedere quello che succede”.

Gf Vip, Lorenzo Riccardi concorrente? Intanto arriva la frecciatina a Wanda Nara

Poco dopo si è parlato del cast del Gf Vip 2020, dove pare ormai certa la presenza di Wanda Nara opinionista. Ebbene, appena Lorenzo ha sentito il nome della moglie di Icardi è intervenuto: “Non mi sta tanto simpatica Wanda Nara, non mi sta neanche tanto simpatica”, e ha sottolineato il “neanche” ripetendo il concetto. Semmai dovesse entrare al Gf Vip ne vedremo delle belle, se queste sono le premesse! Ma a proposito di televisione, Claudia ha affermato che direbbe categoricamente no a Temptation Island Vip.