UeD: Claudia svela retroscena su villa con Lorenzo, e su Sara Affi Fella…

Lorenzo e Claudia news, la coppia di Uomini e Donne si racconta dopo otto mesi d’amore e spunta un retroscena

Lorenzo e Claudia stanno insieme da otto mesi, proprio ieri hanno festeggiato l’ottavo mese insieme, ma i fan vogliono sapere ancora molte cose su di loro! Quando erano a Uomini e Donne, infatti, non tutto è andato in onda, soprattutto della villa prima della scelta. Lorenzo ha trascorso con Claudia e Giulia Cavaglià due giorni rinchiuso nella villa, che però per esigenze di tempo in fase di montaggio si è ridotto tutto a un’oretta o poco più di filmati. Qualcuno oggi ha chiesto a Claudia Dionigi di raccontare un retroscena sulla villa di Uomini e Donne, qualcosa che non è andato in onda. “Ci racconti la cena in villa che non l’hanno fatta vedere?”, hanno chiesto infatti su Instagram all’ex corteggiatrice. La fan si riferiva alla cena in maschera tra Lorenzo e Claudia.

Claudia Dionigi rivela un retroscena sulla villa con Lorenzo: ecco cosa non è andato in onda

L’ex tronista ne aveva fatta una delle sue e per farsi perdonare ha invitato Claudia a una cena in maschera. In effetti noi di quella cena in maschera abbiamo visto ben poco. Nel montaggio sono passati da mostrare Lorenzo e Claudia seduti al tavolo, per pochi secondi, a mostrarli già in camera mentre si baciavano. A questo si riferiva infatti Claudia dicendo che in camera abbiamo visto cosa è successo. Ci sono stati davvero tanti tanti baci, anche se poco dopo lui era già a bussare alla porta di Giulia! Cosa sarà successo insomma durante la cena? Ecco la risposta di Claudia: “Abbiamo mangiato qualche cosa, parlato dei nostri lavori, ballato la canzone di 50 sfumature… E poi in camera avete visto. Ovviamente a me non poteva mancare il calice di vino in mano”.

Uomini e Donne, Claudia Dionigi ringrazia Sara Affi Fella: le sue parole

Ma tra le domande giunte oggi su Instagram le è stato chiesto anche se durante il trono di Sara Affi Fella lei tifasse per Luigi Mastroianni o Lorenzo Riccardi. E Claudia ha colto l’occasione per ringraziare l’ex tronista: “Non ci crederete ma tifavo per Lorenzo, proprio perché mi è sempre piaciuto il suo modo di essere, e a oggi dico ma meno male che è andata così! La ringrazio pure io”. Dopo queste parole ha aggiunto anche una risata e un cuoricino.