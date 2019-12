Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip: “Spero tanto che…”

Lorenzo Riccardi ci sarà al Grande Fratello Vip? Ultime news e dichiarazioni

Se ne parla da mesi: Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne, è in lizza per partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il fidanzato di Claudia Dionigi non ha mai nascosto la voglia di varcare la soglia della porta rossa e nell’ultima intervista rilasciata a Nuovo Tv ha sottolineato che c’è in effetti una trattativa in corso con la produzione. Al momento, però, non è chiaro se Lorenzo farà parte del cast del famoso reality show di Canale 5: fino ad oggi è stato confermato solo un nome, quello della produttrice nonché ex moglie di Vittorio Cecchi Gori Rita Rusic.

Le parole di Lorenzo Riccardi sul Grande Fratello Vip

“Grande Fratello Vip? Spero tanto che mi facciano partecipare. I telespettatori si farebbero due sane risate…e non sarebbe male! La gente ha bisogno di allegria”, ha dichiarato Lorenzo Riccardi alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Dunque non resta che attendere…. di sicuro Claudia Dionigi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è più che favorevole ad una partecipazione del fidanzato al programma Mediaset. Un’occasione importante, che incrementerebbe la popolarità della coppia, tra le più amate del Trono Classico.

Lorenzo e Claudia innamorati pazzi dopo Uomini e Donne

A quasi un anno dalla scelta a Uomini e Donne, procede a gonfie vele la storia d’amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La coppia convive a Latina, città di lei, e sogna in un futuro il matrimonio e una famiglia. “Però per il momento non corriamo”, ha puntualizzato Lorenzo, che in passato ha corteggiato Ludovica Valli, Nilufar Addati e Sara Affi Fella.