Lorenzo Riccardi e la nuova tronista Mara: lite furiosa a Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi e la nuova tronista Mara Fasone si scontrano a Uomini e Donne

Si accende lo scontro tra Lorenzo Riccardi e Mara Fasone a Uomini e Donne. I due nuovi tronisti si trovano in disaccordo già su diverse cose. Inizialmente l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella ammette di non trovare molto adeguato l’atteggiamento che Mara ha tenuto eliminando i suoi corteggiatori. Dopo di che, arriva il vero e proprio scontro quando Maria De Filippi, con un filmato, racconta che Luigi Mastroianni ha rivelato a Mara di provare un certo interesse per lei. Dall’altra parte, la Fasone ha confessato di averlo sognato la notte precedente. Dunque, resta da capire se il tronista arrivi a lasciare il trono per corteggiare Mara. Lorenzo ancora non sa cosa sceglierà il suo collega, ma si accanisce contro la Fasone. Il Riccardi non riesce proprio a comprendere cosa sta accadendo a Luigi e Mara. In particolare, Lorenzo è convinto del fatto che se il Mastroianni fosse davvero pronto a lasciare il trono è perché c’è qualcosa sotto. Ma ovviamente la Fasone nega ciò.

Nonostante Lorenzo non sappia ancora la decisione del suo collega, non approva il suo comportamento. Mara risponde convinta al Riccardi, rivelando che lui non riesce a capire la situazione. “Io rispetto la sua decisione e vado avanti con il mio percorso”, rivela la Fasone. Uno scontro molto acceso, durante il quale Lorenzo non intende fare un passo indietro. Il Riccardi non riesce a comprendere il fatto che la tronista abbia addirittura soagnato il Mastroianni. Anche i corteggiatori della tronista si ribellano di fronte alle dichiarazioni di Mara. Quest’ultima ci tiene a prendere le difese di Luigi, in quanto capisce la sua posizione. Dalle anticipazioni sappiamo che il Mastroianni continuerà a restare seduto sul trono. Come anche Maria tenta di spiegare a Lorenzo, Luigi ha tentato, più che altro, di portare Mara a diventare sua corteggiatrice.

Lite a Uomini e Donne tra Mara Fasone e Lorenzo Riccardi

A quanto pare, Lorenzo e Mara non vanno molto d’accordo. Il Riccardi non capisce come la Fasone possa essere d’accordo in caso Luigi scelga di non corteggiarla. Non solo, la Fasone sembra non trovarsi molto bene neanche con Teresa Langella. Le due stanno gestendo la situazione in modo molto diverso. Mara, al momento, è finita anche nel mirino del pubblico. Nel frattempo, questa storia con Luigi non convince Gianni Sperti, ma viene invece compresa da Tina Cipollari.