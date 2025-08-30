Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, scelto il nome doppio figlio: tutti d’accordo

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, storica coppia sbocciata a Uomini e Donne, diventeranno a breve genitori bis. Con un post congiunto divulgato su Instagram hanno reso noto che mancano meno di due mesi al parto e quale nome hanno scelto per il figlio in arrivo. Ospiti nei mesi scorsi a Verissimo avevano rivelato che avrebbero appeso sul portone di casa un fiocco azzurro, ma che non si erano ancora decisi su come chiamare il bebè. Adesso hanno trovato la ‘soluzione’, diffondendo un video social dell’ultimo esame di gravidanza sostenuto dall’ex corteggiatrice e riferendo che il piccino sarà chiamato Leonardo Maria.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi svelano il nome del figlio

“Ormai manca poco, meno di due mesi e finalmente ci conosciamo. Leonardo Maria is coming…”, ha fatto sapere la coppia su Instagram. Immediatamente il post è stato preso d’assalto dai fan. Molti hanno espresso apprezzamento, trovando il nome scelto “bellissimo”. Tra l’altro si lega con quello della loro primogenita venuta alla luce nel dicembre 2022 e chiamata Maria Vittoria. Insomma, entrambi i figli sono legati da “Maria”.

Perché Dionigi e Riccardi sono amati dal pubblico di UeD

Tra Lorenzo e Claudia ci sono 6 anni di differenza. Lei è nata a Roma nel 1990, lui a Milano nel 1996. Oggi vivono nel capoluogo lombardo. L’amore è sbocciato nel 2018 a Uomini e Donne. Riccardi, allora tronista, fu stregato dalla corteggiatrice capitolina. La scelse e da allora non si sono più lasciati.

Sono una delle coppie più amate dal pubblico del popolare dating show condotto da Maria De Filippi in quanto hanno sempre manifestato spontaneità e serietà, non rendendosi mai protagonisti di siparietti di dubbio gusto per creare hype, a differenza di molti altri volti transitati dal programma di Canale Cinque.

Le tappe della love story

Nel dicembre 2022 hanno accolto la loro prima figlia Maria Vittoria. Due anni dopo, nel novembre 2024, sono convolati a nozze. Il matrimonio si è svolto a Nola. Perché per sposarsi hanno scelto un luogo che non è né la terra di origine di lui né il luogo di nascita di lei? Per il semplice fatto che nel comune campano hanno individuato la location dei loro sogni. A breve Riccardi e Dionigi allargheranno la famiglia. Leonardo Maria sta arrivando…