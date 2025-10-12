Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, è nato il figlio: nome e com’è andato il parto

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono diventati padre e madre bis: è nato Leonardo Maria. Questo il nome scelto per il figlio, venuto alla luce sabato 11 ottobre sotto il segno della Bilancia. La coppia ha annunciato l’arrivo del bebè il giorno successivo, attraverso un dolce post Instagram. “Benvenuto al Mondo Leonardo Maria Riccardi. 11-10-2025”, hanno scritto i due ex volti di Uomini e Donne a corredo di un breve filmato in cui entrambi toccano la manina del piccino. Il post, in pochi minuti, ha raccolto migliaia di like e centinaia di commenti tripudianti da parte dei fan. Il tono dolce e amorevole tramite cui è stata annunciata la nascita del neonato spinge a credere che, durante il parto, tutto sia filato liscio.

Lorenzo e Claudia si sono conosciuti e scelti a UeD. Lui, nel ruolo di tronista, sei anni fa decise di conoscere lei al di fuori degli studi televisivi. Mai scelta fu più azzeccata. Da allora non si sono più lasciati. Nel 2022 sono diventati genitori per la prima volta, abbracciando la primogenita Maria Vittoria. Nelle scorse ore, ecco che hanno festeggiato la nascita del fratellino Leonardo Maria.

Riccardi e Dionigi sono una delle coppie ‘storiche’ di Uomini e Donne tra le più amate dal pubblico. Da quando si sono messi assieme, a differenza di altri personaggi in cerca d’autore, mai hanno inscenato teatrini stucchevoli per fare ‘hype’. Si sono, invece, sempre mostrati in modo spontaneo e genuino, comportamento che è stato apprezzato da migliaia di fan.

Dopo essersi scelti e dopo aver capito che la love story stava correndo sui binari giusti, i due giovani sono andati a convivere a Latina. Successivamente si sono trasferiti a Milano. Tutt’oggi vivono all’ombra della Madonnina. Dopo la nascita di Maria Vittoria, hanno deciso di convolare a nozze. Si sono sposati davanti a parenti e amici lo scorso inverno.

