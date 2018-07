Uomini e Donne, mentre Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni litigano Lorenzo Riccardi dice la sua: la frecciatina dell’ex corteggiatore

Non è la prima volta che Lorenzo Riccardi dice la sua sulla diatriba che ha coinvolto in queste settimane Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Questa volta, però, l’ex corteggiatore ha rivolto le sue parole solo ad uno dei due membri della coppia, ovvero a quello che fino a poco tempo fa è stato il suo rivale a Uomini e Donne. Per lanciare la sua frecciatina, nello specifico, Lorenzo Riccardi ha usato le stesse parole postate qualche ora fa da Luigi Mastroianni su Instagram Stories. “Signori si nasce” aveva scritto quest’ultimo. E questo è bastato per scatenare l’ironia pungente di Riccardi.

“Ragazzi ricordatevi una cosa… un vero signore non si da del signore da solo e un vero umile non si dirà mai che è umile da solo, se no sei tutt’altro” ha detto Lorenzo. Lo stesso, poi, ha aggiunto:“Nulla da togliere a nessuno ovviamente”. Un chiaro riferimento questo a Mastroianni che, anche durante il suo percorso a Uomini e Donne, (come molti ricordano) era stato accusato da Lorenzo di falsa modestia. Luigi questa volta replicherà oppure, come ribadito più e più volte, smetterà di tornare sull’argomento per evitare di alimentare la polemica?

Uomini e Donne: Sara Affi Fella contro Luigi Mastroianni

A riaccendere gli animi e a spingere Luigi a prendere posizione ancora una volta contro Sara Affi Fella è stata proprio un’intervista dall’ex tronista a Uomini e Donne Magazine. Quest’ultima, infatti, ha accusato Mastroianni di aver giocato scorrettamente con lei, raccontando cose sulla loro storia che non sarebbero vere. Entrambi, al momento, continuano a sostenere delle tesi opposte. Riuscire a capire dove sta la verità, dunque, può risultare difficile. Certo è che, dopo le belle dichiarazioni della scelta, pochi si sarebbero aspettato questo epilogo.