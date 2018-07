Uomini e Donne, le ultime dichiarazioni di Sara Affi Fella: Luigi? “Di una bassezza unica.Ha giocato sporco…Aveva fretta di lasciarmi”

Continua la diatriba tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Questa volta, però, a dire la sua è stata l’ex tronista. Quest’ultima, infatti, al settimanale Uomini e Donne Magazine, ha voluto raccontare la sua verità. Luigi? “Ha giocato sporco” ha dichiarato lei. Per quale motivo? “Il giorno prima che uscisse la sua intervista ci eravamo sentiti e mi ha detto di aver rilasciato alcune dichiarazioni sulla nostra rottura, ma che non mi avrebbero screditato”. Sara, sulla questione, ha poi aggiunto: “Credevo fosse sincero. E invece giovedì mattina mi sono ritrovata a leggere una montagna di bugie e cattiverie sul mio conto. Io i panni sporchi li ho sempre lavati in casa, eppure Luigi non ha fatto lo stesso e ha mentito”. Allora perché Sara e Luigi si sono lasciati? “I problemi si sono creati quando Luigi ha visto che ero una persona all’antica” ha affermato lei .“Ho trovato di pessimo gusto il fatto che abbia deciso di spiattellare la nostra intimità, urlando ai quattro venti che non dormissimo insieme. Non si è comportato da uomo”.

Dopo Uomini e Donne, però, è vero che i due si sono visti e frequentati poco ma, oggi, la Affi Fella ha raccontato una versione diversa rispetto a quella di Luigi. “Innanzitutto voglio chiarire che sono stata invitata a Catania una sola volta e non sono potuta andare perché avevo mia nonna in ospedale” ha detto Sara. “Tirare fuori questa questione è stato di una bassezza unica”. Il motivo? “Mia nonna era in terapia intensiva e andare a Brescia per passare insieme a lei solo mezz’ora, perché poi sarei dovuta scappare in aeroporto per fare serata con Luigi, mi sembrava una follia”. E quando Mastroianni si è sentito male? “Luigi non mi ha messo al corrente delle sue condizioni di salute. Sono stata io che, appresa la notizia sui social, gli ho scritto” ha risposto lei “E volete sapere qual è stata la sua risposta?! ‘Tranquilla, non ti preoccupare, goditi Ibiza e poi ne parliamo‘, come se nulla fosse. Ho le conversazioni che lo provano”.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella contro Luigi Mastroianni: “Chi ti ama non infanga la persona che sta al suo fianco”

Sul suo rapporto con Luigi, inoltre, Sara ha alla fine aggiunto: “Luigi è sempre stato assente: non chiamava né scriveva mai. La maggior parte delle volte era perché ero io stessa a salire a Roma. L’amore è un’altra cosa. Chi ama non infanga la persona che sta al suo fianco per uscirne bene, né parla dell’intimità con l’altra persona per avvalorare la sua tesi di vittima. Mi ha buttato in pasto ai leoni. La verità è che Luigi aveva fretta di lasciarmi, fare la vittima e farmi passare per la cattiva della storia”.