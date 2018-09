Lorenzo nuovo tronista: il Riccardi manda in delirio il pubblico

Lorenzo nuovo tronista di Uomini e Donne: il Riccardi inizia uno “show” e manda in delirio il pubblico

Lorenzo Riccardi è stato da poco presentato come tronista di Uomini e Donne e già ha creato un vero e proprio show in studio. Il nuovo tronista sta mandando in delirio il pubblico di Canale 5. Il suo lato euforico si è già fatta notare in questa nuova edizione, tanto che è riuscito a creare un bel po’ di scompiglio. Dopo qualche battuta con Luigi Mastroianni, Maria De Filippi ha fatto scendere le corteggiatrici dei due nuovi tronisti. Lorenzo ammette subito di conoscere due ragazze. Stiamo parlando di Margherita e Federica. In particolare, con le due corteggiatrici è nato un caso. Il Riccardi rivela di essersi scambiato un bacio con la prima, con cui ha poi instaurato un’amicizia. Il modo in cui Lorenzo fa sapere quanto accaduto tra loro non è stato proprio apprezzato da Tina Cipollari, Luigi e anche gran parte del pubblico. Secondo loro, il nuovo tronista dovrebbe avere più tatto. Margherita ha confermato che avrebbe apprezzato un altro tipo di comportamento da parte di Lorenzo. Quest’ultimo, inoltre, fa anche notare di avere incontrato qualche volta Federica prima del programma.

Il nuovo tronista rivela che Federica ha provato a conquistarlo diverse volte. La corteggiatrice, però, nega di essere mai stata attratta da lui. Iniziano le polemiche anche per questo motivo, in quanto Margherita sottolinea che avrebbe potuto dire determinate cose in un certo modo. Quando la corteggiatrice afferma che secondo lei Lorenzo si è un po’ montato la testa, ecco che il tronista fa una rivelazione. Prima di entrare in studio Margherita gli ha scritto. Ma la ragazza non si scompone più di tanto, in quanto non ci trova nulla di male visto che sono amici.

Lorenzo Riccardi diventa il nuovo tronista ma divide il pubblico di Canale 5

Il pubblico di Canale 5 è diviso a metà. Anche nel ruolo di tronista, Lorenzo è riuscito a mandare in tilt i telespettatori. Da una parte c’è chi è contento di vederlo sul trono, dall’altra chi lo trova un cafone e maleducato. Una parte del pubblico non può fare a meno di ridere assistendo allo “show” del Riccardo, ma ci sono anche telespettatori che continuano a non apprezzare i suoi modi di fare.