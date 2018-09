Anticipazioni Uomini e Donne: le parole di Lorenzo Riccardi per la nuova tronista Teresa Langella

Non solo Luigi Mastroianni e Mara Fasone, sul nuovo Trono di Uomini e Donne c’è un’altra sintonia da non sottovalutare. Stiamo parlando di quella tra Lorenzo Riccardi e Teresa Langella, che hanno subito instaurato un certo feeling. E il Cobra non ha disdegnato parole di stime nei confronti della cantante neo melodica, con la quale ha una certa affinità. “Teresa e Mara sono due bellissime ragazze. Teresa, in particolar modo, la vedo molto simile a me. Spero che riescano a godersi serenamente questo percorso e a farsi conoscere per ciò che sono”, ha detto l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella a Uomini e Donne Magazine.

La donna ideale di Lorenzo? “Voglio una che come me sia capace di dirmi in faccia sempre quello che penso, a costo di discutere”, ha ammesso. Parole che sembrano proprio rispecchiare il temperamento di Teresa, che non di è certo una con i peli sulla lingua. In attesa di scoprire come evolveranno le cose tra i due, il nuovo tronista di Uomini e Donne non ha esitato a lanciare frecciatine a Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella. “A Luigi auguro, così come a me, di trovare l’amore. Speriamo stavolta non duri solo due giorni!”, ha detto Riccardi, sottolineando ancora una volta la breve durata della relazione tra Sara e Luigi. “Sono durati come una serie su Netflix, non si possono considerare neanche ex fidanzati”, ha aggiunto il ragazzo.

Uomini e Donne, Lorenzo: “Luigi sul Trono? Sono allibito”

“Sono rimasto allibito nel vedere Luigi sul Trono. Sono stato accusato tante volte lo scorso anno di essere io quello con altre mire e invece avrei detto di sì a Sara. Ritrovarlo sulla poltrona rossa è stato un po’ un controsenso. Nonostante tutto, meglio lui che un altro. Come sempre, se ci sarà da scontrarsi non mi tirerò indietro: quando serve, il Cobra attacca!”, ha spiegato Lorenzo Riccardi.