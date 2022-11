Ieri, nella settima puntata di Ballando con le Stelle, sono stati eliminati Anastasia Kuzmina e Lorenzo Biagiarelli, compagno della giurata Selvaggia Lucarelli. Il cuoco va detto che è sempre stato molto criticato dalla giuria; gli hanno imputato più volte che tra lui e la sua maestra non ci fosse affiatamento. Nell’ultima puntata, però, per la prima volta, Lorenzo è piaciuto ai giurati, ma al televoto ha perso contro Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio. Anche la Lucarelli è intervenuta dicendo che all’inizio i suoi colleghi avevano ragione a dire che non c’era complicità, perché il suo compagno, anche nella vita privata, è un diesel, ci mette un po’ a sciogliersi e a fidarsi. Però quell’alchimia che era mancata nelle prime puntate, via via si è andata manifestando nelle settimane successive.

Oggi Anastasia Kuzmina ha fatto un post sul suo profilo Instagram, sbottando e dicendosi molto dispiaciuta per l’eliminazione. Ha difeso Lorenzo dalle accuse vergognose dei soliti haters, che anche per la sua relazione con Selvaggia Lucarelli, lo hanno parecchio criticato. La Kuzmina ha tenuto a far sapere quanto Lorenzo si sia impegnato descrivendolo come una persona perbene, corretta e volenterosa, oltreché a sfogarsi.

Essere eliminati alla settima puntata fa male. Soprattutto quando hai un allievo che si impegna così tanto e che ti permette di creare delle coreografie così belle e complesse. È un ragazzo buono e gentile e mi ha dato la possibilità di insegnare DAVVERO a ballare. È sempre stato curioso di conoscere ogni dettaglio di ogni passo, mi ha ascoltata mentre parlavo della noiosissima storia della danza e mi ha ascoltata ancora di più quando gli parlavo della grande tristezza della guerra nel mio paese. E per questo mi rifiuto di credere che le persone davvero possano scrivere questo tipo di cattiverie nei commenti. Poche volte ho visto una brava persona essere così massacrata e denigrata. Non ha senso per me. Però, ormai è fatta. Torneremo al ripescaggio e non vedo l’ora. Cercherò di creare la coreografia più bella di sempre perché so quanto a Lorenzo piace ballare e quanto a me piace ballare con lui”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anastasia Kuzmina (@anastasia__kuzmina)

Il caso dell’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle: Mariotto contro Alberto Matano a Domenica In

L’eliminazione dello chef ha fatto parecchio discutere anche a Domenica In, dove, nella puntata del 20 novembre, sono intervenuti Alberto Matano e Guillermo Mariotto. Il primo ha attaccato l’intera giuria, ritenendo che questa abbia riservato a Biagiarelli un trattamento non equo rispetto ad altri concorrenti. Lo stilista venezuelano ha contro ribattuto, ricordando all’ex mezzo busto del Tg Uno che non ha mai assegnato alcun tesoretto a Lorenzo.

Di recente anche Biagiarelli ha parlato delle offese che ha ricevuto dagli ‘odiatori’ del web. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Serena Bortone nel talk Oggi è un altro giorno (Rai Uno). In quel frangente ha anche sottolineato quante accuse gratuite piovono quotidianamente sulla compagna Selvaggia Lucarelli. “Non so come faccia, io avrei già smesso. Lei è invece guidata da un forte senso di giustizia”, ha chiosato Lorenzo.