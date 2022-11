Scontro nello studio orchestrato a Domenica In tra il conduttore de La vita in diretta e il giurato venezuelano

Lorenzo Biagiarelli eliminato giustamente oppure no da Ballando con le Stelle? La questione ha tenuto banco anche a Domenica In. Nella puntata del talent show di Milly Carlucci in onda sabato 19 novembre, il compagno di Selvaggia Lucarelli è finito in fondo alla classifica, venendo messo fuori dai giochi (attenzione però al ripescaggio). Nel salotto domenicale orchestrato da Mara Venier, sulla vicenda, si sono scontrati Guillermo Mariotto e Alberto Matano. Il primo, presente in studio, è stato attaccato dal secondo, intervenuto in collegamento telefonico. L’ex mezzo busto del Tg Uno ha sostenuto che la fine del percorso di Biagiarelli a Ballando è principalmente imputabile a un trattamento poco carino ricevuto dal cuoco da parte della giuria. Mariotto ha stroncato la presa di posizione di Matano.

“Un po’ responsabilità ce l’ha la giuria che è stata molto severa, troppo, nel corso delle settimane. E prima il rapporto con la ballerina, e poi fa solo ginnastica… C’è stata una campagna della giuria che non mi è piaciuta”, ha tuonato Matano, lasciando intendere senza troppi fronzoli che, secondo lui, Biagiarelli ha subito un trattamento non del tutto equo. “C’è qualcuno che è rimasto in gara che balla peggio di Lorenzo?”, la domanda di Mara Venier che ha colto un po’ tutti gli ospiti di sorpresa. Matano ha ripreso il pallino del discorso: “Biagiarelli è finito al televoto alla settima puntata perché la giuria per settimane è stata severa”.

A questo punto Mariotto, sentendosi attaccato, ha replicato con una esternazione che ha stroncato quanto detto dal conduttore de La Vita in diretta. “Non potevi darlo a Lorenzo il tesoretto al posto che ad Alessandro Egger, visto che parli della giuria?. Sì, dai, la giuria e la giuria… Gli davi 50 punti e via, abbi pazienza. Tutti buoni e poi da dietro te la fanno”, ha scandito lo stilista venezuelano, sorprendendo il giornalista che ha tentato di rispondere con un non convincente “comodo scaricare sul tesoretto”.

Anche sui social diversi si sono schierati dalla parte di Mariotto, rimarcando che in 7 puntate di Ballando con le Stelle 2022 Matano non ha mai assegnato il tesoretto a Biagiarelli.

Mara Venier, il pensiero per Selvaggia Lucarelli

Nel corso di Domenica In, Mara Venier ha anche colto l’occasione per mandare un “grande abbraccio a Selvaggia Lucarelli”, che nelle scorse ore è stata colpita da un grave lutto. La giornalista ha reso noto di aver perso la madre Nadia. Nonostante ciò ha deciso di partecipare comunque in qualità di giurata a Ballando con le Stelle. La questione ha fatto molto discutere: da una parte coloro che hanno invitato tutti a non giudicare scelte prettamente private, dall’altro coloro che hanno attaccato ferocemente la giurata, sostenendo che, alla luce della morte del genitore, non avrebbe dovuto presentarsi in studio.