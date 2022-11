AGGIORNAMENTO Con una storia su Instagram Selvaggia Lucarelli ha risposto alle critiche in merito alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle nonostante la morte della madre Nadia: “Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina”.

Selvaggia Lucarelli ha scelto di non saltare la settima puntata di Ballando con le Stelle nonostante la scomparsa della madre avvenuta poche ore prima della diretta. La signora Nadia, da tempo malata di Alzheimer, aveva 79 anni ed è deceduta a causa del Covid. A dare l’annuncio la stessa giornalista e scrittrice sui social network, dove ha postato una foto della donna. Un post che è stato subito sommerso da commenti di condoglianze da parte di follower e personaggi famosi.

A inizio puntata Selvaggia Lucarelli, con look total black e capelli raccolti in una coda alta, ha accennato un timido saluto, con gli occhi decisamente spenti e provata da quanto accaduto. Presente alla serata pure il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, che è in gara a Ballando con le Stelle con la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina.

Durante l’anteprima Milly Carlucci ha voluto fare un piccolo omaggio a Selvaggia: dopo aver ricordato che i lavoratori del mondo dello spettacolo devono andare in tv anche nei momenti più complicati e difficili della loro vita ha stretto forte la mano della sua giurata, che l’ha pubblicamente ringraziata.

Polemica su Selvaggia Lucarelli

La scelta di Selvaggia Lucarelli, com’era prevedibile, ha generato diverse critiche. C’è chi ha appoggiato la decisione della 48enne e chi invece non ritiene del tutto giusta la sua presenza in studio a Ballando con le Stelle.

“Per me è a dir poco fuori luogo avere in giuria una persona che ha perso la madre oggi. E lo stesso vale per il compagno in gara”, ha scritto una telespettatrice su Twitter. Qualcun altro ha aggiunto:

“Solo io trovo inopportuna la presenza di Selvaggia stasera? La madre è morta stamattina e lei sta in trasmissione. Stamattina, cavolo!” Poteva e doveva essere sostituita!”

C’è chi invece ha ricordato: “Anche Milly andò in onda quando scomparve sua madre, lo disse solo a fine puntata. Ognuno reagisce a suo modo e va rispettato”. Altri hanno difeso Selvaggia Lucarelli: “Ammiro la forza di Selvaggia di esserci nonostante la morte della madre. Io non ci sarei riuscito”.

Com’è morta la madre di Selvaggia Lucarelli

La madre di Selvaggia Lucarelli è morta all’alba di sabato 19 novembre 2022. A comunicare la triste notizia è stata la stessa editorialista di Domani, attraverso un post pubblicato sui suoi profili social. La giurata di Ballando con le Stelle ha fatto sapere che le cause del decesso dell’amata mamma sono riconducibili al Covid e ai “compromessi” legati alla pandemia.

La 79enne, oltre ad aver contratto il maledetto virus, era malata da tempo di Alzheimer. La donna era ricoverata in ospedale da inizio novembre. Il pubblico che segue Selvaggia aveva potuto “conoscere” Nadia proprio grazie alla figlia, che negli ultimi anni ha narrato il percorso di vita dell’amata madre attraverso i suoi profili social.

Di recente la Lucarelli aveva denunciato il fatto che le era stato precluso di vedere e di parlare con Nadia, isolata in Rsa dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate.