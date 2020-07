Lorenzo Amoruso: “Tutti pazzi per me”, poi sorprende su Andrea e Anna

Lorenzo Amoruso ha avuto il suo lieto fine a Temptation Island con Manila Nazzaro. Dopo qualche piccola incomprensione, fortunatamente i due sono riusciti a trovare il giusto compromesso per continuare la loro relazione. Il pubblico di Canale 5, nel corso dell’ultima puntata andata in onda ieri, non ha potuto non applaudire di fronte al finale positivo di Lorenzo e Manila. Il motivo? Entrambi sono riusciti a entrare nel cuore dei telespettatori. In particolare, Amoruso ha lasciato un bel ricordo al pubblico. L’ex calciatore, durante questa edizione, ha rappresentato le opinioni che un po’ tutti i telespettatori avevano sulle varie coppie. È riuscito a conquistare tutti anche riservando importanti consigli ai suoi compagni d’avventura. Le sue parole hanno colpito il pubblico, che ora spende solo parole positive nei suoi confronti. Lui stesso, in una nuova intervista di Uomini e Donne Magazine, ammette di aver notato questo grande affetto. Per lui il successo conquistato nel reality è stato totalmente inaspettato e non può che esserne lusingato!

Lorenzo Amoruso dopo Temptation Island: il grande affetto del pubblico, cosa pensa del lieto fine di Anna e Andrea

Tutti pazzi per Lorenzo Amoruso durante questa edizione di Temptation Island. L’ex calciatore confessa di avere una filosofia da leader e ammette che gli è piaciuto provare a mediare e cercare delle soluzioni per alcune situazioni complicate. Oggi finalmente scopriamo cosa Lorenzo pensa del lieto fine di Anna e Andrea nel reality. Ricordiamo che Amoruso ha legato molto con il giovane ristoratore, a cui ha riservato sempre importanti consigli. Ma nei confronti della 37enne non ha mai speso parole positive, anzi. Impossibile non notare, in queste settimane, la sua rabbia nel vedere Anna mettere in atto una strategia per ottenere i suoi obbiettivi e fare soffrire Andrea. Inaspettatamente, nella sua intervista, ammette che nonostante tutto avrebbe dato anche lui una seconda possibilità ad Anna. Da amico, anche ora che sono fuori, si assicurerà che il ragazzo intorno a sé abbia le persone giuste.

Lorenzo Amoruso e Andrea, a Temptation Island è nato un bellissimo rapporto di amicizia

Sembra essere nato un bellissimo rapporto di amicizia tra Lorenzo e Andrea a Temptation Island. L’ex calciatore sente di dover proteggere il ragazzo anche dopo il reality, nella vita di tutti i giorni. Sono davvero molto belle le parole che Amoruso spende nei confronti del giovane 27enne. Nel frattempo, ribadisce il suo amore per Manila! Con la Nazzaro ha intenzione di creare la famiglia che tanto desidera e, come entrambi hanno annunciato nell’ultima puntata, si spera nell’arrivo di un figlio!