Lorella Cuccarini stufa: “Non sono raccomandata” e punge Heather Parisi

Le ultime dichiarazioni di Lorella Cuccarini prima de La vita in diretta

Lorella Cuccarini è stanca e durante la conferenza stampa della nuova edizione de La vita in diretta si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Negli ultimi mesi la showgirl è stata al centro delle polemiche per via del suo ritorno in Rai. Un ritorno avvenuto dopo che l’artista ha espresso pubblicamente le sue preferenze politiche. In molti hanno associato le due situazioni ma con veemenza la Cuccarini ha sbandierato i suoi trent’anni di carriera, costellati da grandi successi e altrettanti sacrifici. Per questo Lorella ha chiesto a giornalisti e addetti ai lavori un po’ più di rispetto e onestà intellettuale per la sua vicenda.

L’appello di Lorella Cuccarini durante la conferenza stampa

“Qualche anno fa un programma andava in onda la domenica pomeriggio, Domenica In – Così è la vita, battendo sempre la concorrenza. Alla fine è stato cancellato. Io ero la conduttrice. In quel momento non mi pare di aver sentito l’indignazione. O qualcuno che chiedesse perché il programma fosse stato chiuso. Serenamente sono tornata a lavorare, facendo teatro per 3-4 anni”, ha precisato Lorella Cuccarini durante la conferenza stampa de La vita in diretta. “Io avrei continuato a fare teatro se non avessi incontrato la De Santis che mi ha chiamato nella sua squadra. In questo momento c’è stata indignazione per il fatto di essere rientrata in Rai, come fossi l’ultima starlettina raccomandata. Chiedo a voi giornalisti un po’ più di onestà intellettuale e di fare un passo in avanti”, ha aggiunto la presentatrice.

Lorella Cuccarini e l’ultima frecciatina a Heather Parisi

Durante la conferenza stampa non è mancato un riferimento a Heather Parisi, storica rivale di Lorella Cuccarini. Proprio nelle ultime settimane l’italo-americana è tornata a punzecchiare la collega sui social network. “Parisi? Non so di chi tu stia parlando”, ha tagliato corto la Cuccarini, più che mai concentrata sul suo nuovo impegno televisivo dopo il flop estivo di Grand Tour. La nuova Vita in diretta partirà lunedì 9 settembre e come annunciato da Lorella e Alberto Matano non ci saranno politici in studio. I temi trattati saranno diversi: si spazierà dalla cronaca all’intrattenimento, senza dimenticare il costume e lo spettacolo.