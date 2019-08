Heather Parisi contro Lorella Cuccarini, risponde Rita Dalla Chiesa

Heather Parisi attacca Lorella Cuccarini. Rita Dalla Chiesa risponde

Niente, questa faida sembra infinita. L’odio che Heather Parisi nutre contro Lorella Cuccarini è interminabile. Spesso e volentieri, infatti, la ballerina americana si diverte ad attaccare la presentatrice tramite i social. Che cosa è successo questa volta? Tutto è sicuramente iniziato quando si è diffusa la notizia che purtroppo il programma Grand Tour, condotto proprio da Lorella Cuccarini, non ha ottenuto gli ascolti desiderati. Anzi, si parla addirittura di flop. E ciò purtroppo non è buona cosa sia per chi lavora dietro le quinte del programma e sia per chi lo porta nelle televisioni degli italiani. Per Lorella Cuccarini dunque questa potrebbe essere una vera e propria sconfitta ‘estiva’. La showgirl, infatti, a Settembre si prenderà il timone de La Vita in Diretta insieme ad Alberto Matano e si spera, per lei, in una rivincita. Dunque, Heather Parisi ha colto il flop di Grand Tour come l’occasione giusta per punzecchiare la presentatrice ma, questa volta, qualcuno di molto importante ha voluto risponderle. Stiamo parlando di Rita Dalla Chiesa che si è schierata dalla parte di Lorella Cuccarini ed ha preso le sue difese.

Heather Parisi sbeffeggia Lorella Cuccarini, Rita Dalla Chiesa la difende

Tutto è successo poche ore fa su Twitter, social che durante questo 2019 è tornato alla ribalta. Heather Parisi sul suo profilo ha scritto: “Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste. #sovraniste #sovranismo #heatherparis”. Ovviamente, le sue parole condite da tanta ironia sono rivolte sicuramente a Lorella Cuccarini, accusata più volte di essere, appunto, una showgirl sovranista. La ‘colpa’ della conduttrice romana è essersi schierata pubblicamente con Salvini, cosa che da tantissimi non è stata apprezzata. E dunque i bassi ascolti di Grand Tour hanno fatto finire la sua nemica amatissima in un brodo di giuggiole. Questa volta però a prendere le difese della Cuccarini ci ha pensato Rita Dalla Chiesa che al tweet della Parisi ha risposto facendole un appello: “@heater_parisi perché’ queste battutine al vetriolo contro #LorellaCuccarini ? Alla faccia della solidarietà fra colleghe. Faccio bene io che non ci ho mai creduto…Eppure tu sei una professionista intelligente, brava, che bisogno c’è’ di attaccare #LORELLA così’”. Per ora, la Cuccarini non ha ancora risposto.

@heater_parisi perché’ queste battutine al vetriolo contro #LorellaCuccarini ? Alla faccia della solidarietà fra colleghe. Faccio bene io che non ci ho mai creduto…Eppure tu sei una professionista intelligente, brava, che bisogno c’è’ di attaccare #LORELLA così’? — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) August 17, 2019

Heather Parisi e Lorella Cuccarini, ecco perché si odiano

Tra le due showgirl non corre affatto buon sangue. Anzi, è bene dire che molto probabilmente il loro odio è reciproco. Tutto sembra essere iniziato quando sia Lorella che Heather vennero chiamate per condurre il programma Nemica Amatissime di Rai Uno dove ne erano protagoniste. Heather si sentì messa all’angolo raccontando che Lorella Cuccarini la fece sentire più che altro un’ospite. Da lì si è acceso un fuoco tra le due che, purtroppo, ancora oggi arde.