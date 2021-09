Lorella Cuccarini torna su Parisi, lettera a Matano e rissa con la Martinez

L’insegnante di Amici ha rilasciato una nuova intervista in cui non sono mancate domande sui suoi nemici, o presunti tali

Lorella Cuccarini negli anni ha collezionato qualche scontro e rivalità dietro le quinte con altrettanti colleghi. Scontri, o presunti tali, che sono proseguiti negli anni con qualcuno e che sono morti sul nascere con altri. La rivalità più viva, e che è tangibile e sotto gli occhi di tutti, è quella con Heather Parisi. Sebbene negli ultimi anni siano tornate in televisione insieme con Nemicamatissima, la pace non è arrivata. Oppure è stata temporanea, perché da quel momento gli scontri a distanza si sono inaspriti ancor di più. Heather Parisi non ha mai avuto peli sulla lingua nell’attaccare la collega. La Cuccarini invece, almeno pubblicamente, ha sempre risposto in modo più diplomatico.

Ma la Parisi non è l’unica, perché ci furono anche voci di rivalità tra Lorella Cuccarini e Alessandra Martinez. Addirittura fra loro si parlò di scontro fisico, qualcuno disse che erano arrivate alle mani. Tutto smentito oggi da Lorella, che intervistata dal Corriere della Sera ha smentito la rissa con Alessandra Martinez. “Alle mani mai”, ha detto spiegando che l’unica volta in cui è arrivata alle mani con qualcuno aveva 18 anni. È successo con una ragazza che faceva la gatta morta con il suo fidanzato, dopo quell’episodio è sempre stata pacifica, ha detto.

Quando le hanno chiesto se la rivalità con Alessandra Martinez e Heather Parisi era marketing o erano vere lei ha risposto così: “Io sono sempre andata d’accordo con tutti”. Non poteva mancare la domanda sulla Parisi, che tempo fa l’aveva definita “ballerina sovranista”. Su questa domanda, però, la Cuccarini ha preferito sorvolare: “Lasciamo stare, parliamo della bellezza di essere italiani”.

Infine il capitolo Alberto Matano. Hanno lavorato insieme a La Vita in Diretta per una stagione, sembrava esserci complicità fra loro poi Lorella è andata via sbattendo la porta e facendo un bel po’ di rumore. All’epoca di parlò di una lettera molto dura scritta a Matano, che però a quanto pare doveva rimanere privata. Queste le parole di Lorella Cuccarini su Alberto Matano oggi:

“Era una lettera interna, poi uscita fuori, manipolata. Non c’è bisogno che ci torni su: quello che dovevo dire l’ho scritto a chi dovevo. Penso sia il modo migliore di dire le cose. Pensate e meditate. Ora, sono felice di tornare a Mediaset, ad Amici, con Maria De Filippi”

Lorella Cuccarini sarà di nuovo professoressa ad Amici 21, anche se cambierà cattedra. Era insegnante di danza l’anno scorso, quest’anno invece è passata tra i professori di canto per fare spazio a Raimondo Todaro. E anche con Todaro si è già parlato di “brutta aria”…