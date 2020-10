Nuove dichiarazioni di Lorella Cuccarini contro Alberto Matano. Com’è noto tra i due non corre buon sangue dopo la conduzione in coppia a La vita in diretta, nella stagione televisiva 2019/2020. La bionda soubrette ha rilasciato nuove dichiarazioni sull’ex collega a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 10 ottobre 2020. Lorella ha voluto fare chiarezza sulla famosa lettera pubblicata poche ore prima dell’ultima puntata del programma Rai e ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a “ribellarsi” solo alla fine di quell’edizione, quando ormai era già praticamente fuori dai giochi. La Cuccarini ha ribadito l’intenzione di voler chiudere questa storia, anche se certe affermazioni e dichiarazioni l’hanno fatta soffrire parecchio. Per fortuna la 55enne può contare da sempre sulla presenza costante della sua famiglia, sul marito Silvio e i quattro figli, ormai grandi, Sara, Chiara, Giovanni e Giorgio.

Lorella Cuccarini a Verissimo: le dichiarazioni contro Alberto Matano

“È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero. Se c’è stata una pugnalata l’ha presa un’altra persona. Le voci vogliono raccontarti così come tu non sei. Dopo trentacinque anni, credo di non dover dimostrare nulla. Sono stata sempre una donna libera e la mia vita professionale lo ha dimostrato”, ha premesso Lorella Cuccarini a Verissimo. Sulla famosa lettera giunta qualche ora prima della fine de La vita in diretta ha sottolineato: “La lettera non era rivolta alla stampa o al pubblico. Volevo solo chiarire la mia posizione con i miei collaboratori. Non è stato uno sfogo d’impulso perché ero stata fatta fuori dal programma. Quando scrivo è perché ci sono validi motivi, peso ogni parola. Tutto quello che avete letto, l’ho detto al diretto interessato guardandolo negli occhi. Non mi manca il coraggio di dire quello che penso. Non c’è stato nessuno attacco frontale che non fosse già chiaro a chi doveva sapere”.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano oggi non hanno più alcun rapporto

A chi l’ha accusata di averlo fatto solo all’ultimo, Lorella Cuccarini ha così replicato: “L’ho detto all’ultimo momento perché c’erano stati dei segnali che mi facevano intendere che le cose stavano cambiando. Invece, mi sono resa conto che, mentre di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione. Era giusto chiarire con le persone con cui stavo lavorando”. E poi ancora: “È stato detto molto cercando di screditarmi, questo mi ha fatto male. Ci sarebbe stato bisogno di maggior delicatezza, ma oggi voglio mettere la parola fine a questa storia”.

Lorella Cuccarini non ha paura di dire tutto quello che pensa

Nel salotto di Silvia Toffanin Lorella Cuccarini ha ribadito le sue idee e le sue convinzioni. Pensieri che spesso generano grosse polemiche – come l’ultima che ha coinvolto Tommaso Zorzi e il Grande Fratello Vip – ma la Cuccarini vuole dire quello che pensa sempre, senza filtri o maschere. Il suo augurio per il futuro è quello di continuare ad essere più persona e meno personaggio e a non avere paura di quello che prova davvero. Dopo l’addio a La vita in diretta, dove è rimasto solo Alberto Matano, oggi è ancora incerto il futuro lavorativo di Lorella. Per tutta l’estate si è parlato di una probabile conduzione dello Zecchino d’Oro ma pare che la Cuccarini abbia declinato l’offerta in attesa di proposte più stimolanti.