Amici, brutta aria tra Lorella e Todaro? Cuccarini si espone e svela la verità

Non c’è un buon rapporto tra Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro ad Amici di Maria De Filippi? Ebbene proprio ora, la ballerina decide di smentire la notizia che la sta vedendo protagonista in queste ultime ore. Scendendo nel dettaglio, sulla copertina di Nuovo Tv è possibile notare un titoletto riguardante i due professori del talent.

“Tira già brutta aria tra Lorella e Todaro, il nuovo arrivato”, questo ciò che si legge. Ma a smentire questa notizia ci pensa proprio Lorella, utilizzando il suo account ufficiale di Instagram. La Cuccarini postando lo screenshot di un articolo scritto sul web ha commentato con una semplice parola, che dice tutto: “Fake”. Dunque, tutto falso.

Non tira assolutamente brutta aria tra Lorella e Todaro nel talent di Canale 5. La nuova edizione subirà qualche cambiamento dietro le cattedre, come accade quasi ogni anno. Una vera e propria rivoluzione che riguarda sia i professori di danza che quelli di canto. L’uscita di scena di Arisa non ha convinto pienamente il pubblico.

Il suo posto verrà preso proprio dalla Cuccarini. Infatti, la rivoluzione del cast dei professori prevede il passaggio della ballerina dalla cattedra di ballo a quella di canto. Dunque, Lorella affiancherà in questa nuova edizione di Amici Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. A prendere il posto, invece, della Cuccarini sarà appunto Raimondo Todaro.

Direttamente da Ballando con le Stelle, il ballerino ha deciso di cambiare completamente aria, approdando in casa Mediaset, da Maria De Filippi. Da settembre, il pubblico di Canale 5 troverà dietro la cattedra di ballo, insieme a Veronica Peparini e Alessandra Celentano, il 34enne. Il suo arrivo nel talent ha, come si poteva immaginare, creato un po’ di scombussolamento in Rai.

In particolare, sembra non aver preso bene questa mossa Milly Carlucci. Quest’ultima non ha, infatti, nascosto la sua amarezza nel mondo dei social. Un addio turbolento quello che Todaro ha dato a Ballando.

Sembra che il ballerino da tempo stesse bussando alla porta della De Filippi, proponendosi per il suo programma. Qui Raimondo si ritroverà a lavorare con la sua ex moglie Francesca Tocca, con cui ha avuto la piccola Jasmine.

Intanto, Lorella stessa smentisce la notizia che la riguarda, facendo intuire di aver accolto bene l’ultimo arrivato nel talent.