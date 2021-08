Ballando con le Stelle: Simone Di Pasquale attacca Raimondo Todaro

By

Continua a far chiacchierare l’addio del ballerino siciliano al programma di Milly Carlucci

Anche Simone Di Pasquale ha voluto dire la sua sull’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle. Entrambi sono presenti nella trasmissione di Milly Carlucci fin dalla prima edizione, andata in onda su Rai Uno nel 2005. Un programma che ha portato fortuna sia a Simone sia a Raimondo e che ha decisamente svoltato le loro carriere. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Di Pasquale ha raccontato di aver appreso della decisione di Todaro dai social.

Come tutti pure Simone Di Pasquale ha letto la notizia dell’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle su Instagram. Un post che ha generato diverse polemiche e che non è particolarmente piaciuto a Milly Carlucci, che si aspettava un confronto a quattr’occhi con il suo ormai ex pupillo. A tal proposito Di Pasquale ha fatto sapere:

“Ho appreso la notizia dai social e gli ho mandato subito un messaggio, però lui mi ha risposto in modo molto vago. So anche che Milly gli ha detto di essere dispiaciuta, ma preferisco non entrare nei particolari. Solo loro due sanno qual è la verità”

Simone Di Pasquale ha aggiunto:

“Conosco Raimondo e la sua intraprendenza, per cui se si sente di farlo è giusto che sia così. Ma non ho trovato carina la discussione tra lui e Milly. Se fossi stata al suo posto, invece di telefonarle l’avrei incontrata di persona per comunicarle la cosa”

Il ballerino 43enne ha inoltre svelato che tornerà nella prossima edizione di Ballando con le Stelle ma che ha espresso a Milly Carlucci il desiderio di fare qualcosa di nuovo, del tutto inedito. Negli scorsi mesi la conduttrice Rai ha già ritagliato uno spazio speciale per Simone all’interno de Il Cantante Mascherato, dove è stato uno degli investigatori speciali insieme a Sara Di Vaira.

Perché Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le Stelle

Al momento non è ancora ufficiale ma pare che Raimondo Todaro abbia lasciato Ballando con le Stelle per approdare ad Amici di Maria De Filippi. Nel talent show di Canale 5 il ballerino siciliano sarebbe stato ingaggiato come nuovo professore di danza.

Nel format troverà l’ex moglie Francesca Tocca, da anni nel corpo di ballo del programma Mediaset. I due hanno una figlia, Jasmine, di sette anni. La decisione di Raimondo è stata appoggiata dall’amico Giovanni Ciacci, che ha difeso pubblicamente Todaro.

Simone Di Pasquale ha trovato un nuovo amore

In attesa di ripartire con la nuova edizione di Ballando con le Stelle Simone Di Pasquale sta vivendo una nuova, entusiasmante, storia d’amore. Una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo e che il ballerino ha conosciuto diverso tempo fa.