Lorella Cuccarini mistero futuro Rai: ipotesi Sanremo, retroscena assenza

Retroscena ghiottissimo di Blogo sul futuro in Rai di Lorella Cuccarini. Qualcuno si sarà senz’altro accorto del fatto che il nome della conduttrice era comparso sulla brochure dei palinsesti presentati a luglio a Roma, salvo poi scomparire nella versione definitiva consegnata ai giornalisti e pubblicata dal portale dell’azienda. Per chi non lo sapesse, la Cuccarini avrebbe dovuto condurre lo Zecchino d’oro lasciando Alberto Matano dopo una stagione della Vita in diretta non proprio fortunata. Anzi sfortunatissima è il termine esatto. Cos’è successo esattamente? Perché il nome di Lorella è scomparso? Pare che la scelta dipenda proprio da lei, e a spiegarne i dettagli è stato Massimo Galanto di Tvblog.

Lorella Cuccarini, il futuro in Rai: l’ipotesi Sanremo 2020 e lo stop a Fantastico con Pippo Baudo

Più precisamente, sembra che la Cuccarini stia cercando un accordo con il direttore di rete Stefano Coletta perché possano essere pensati per lei nuovi progetti, non solo la nuova stagione dello Zecchino d’oro. Ed è proprio da quest’accordo che a quanto pare dipenderà il futuro della conduttrice in Rai. Ci sarebbero in cantiere alcuni programmi che farebbero senz’altro piacere a Lorella: in primo luogo alcune prime serate in stile one-woman show con ospiti d’eccezione che le dovrebbero assicurare un buono share, e a queste si aggiungerebbe anche la partecipazione a una serata intera al Sanremo 2020 di Amadeus. Con che ruolo non si sa ma è ovvio che si tratti di co-conduzione o di qualcosa di simile. Pare sfumata invece l’ipotesi di riproporre Fantastico con Pippo Baudo, e questo a causa delle incertezze dovute al Coronavirus.

Cuccarini in Rai, il retroscena: la conduttrice pronta a rilanciarsi dopo la polemica con Alberto Matano

Il retroscena firmato da Galanto è ghiottissimo poiché vede la Cuccarini prontissima a lanciarsi in nuove importanti avventure dopo le ultime polemiche che hanno coinvolto Matano. Magari si riveleranno infondate ma al momento sembrano tutt’altro che inverosimili. Quale sarà il futuro in Rai della conduttrice? L’accordo la soddisferà oppure Lorella dovrà accontentarsi, ammesso che sia disposta a farlo davvero, del solo Zecchino d’oro? Ben presto si saprà tutto. O meglio dovrebbe.