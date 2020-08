Lorella Cuccarini: è mistero sullo Zecchino d’Oro e sul futuro in Rai

Dopo il rumoroso addio a La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini sembrava che dovesse approdare con certezza alla conduzione de Lo Zecchino d’Oro nella prossima stagione televisiva di Rai Uno. In effetti anche il direttore di rete Stefano Coletta ne ha parlato apertamente. Però, fino ad ora, non è ancora giunta l’ufficialità che il programma sarà cucito su di lei. Il settimanale Oggi ha cercato di spiegare i motivi di quel che sta accadendo, raccontando che sarebbe la Cuccarini in prima persona ad aver rallentato momentaneamente sul progetto. Secondo il magazine la conduttrice vorrebbe più sicurezze a riguardo del suo futuro sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. Da qui la presa di tempo sulla decisione relativa al timone de Lo Zecchino d’Oro.

Lorella Cuccarini: la situazione in casa Rai

Secondo quanto riportato dalla rivista diretta da Umberto Brindani, la Cuccarini, prima di accettare la conduzione de Lo Zecchino vorrebbe avere da Coletta maggiori rassicurazioni sugli “altri progetti”. D’altra parte era stato lo stesso direttore di Rai Uno a dichiarare che Lorella sarebbe stata una risorsa preziosa e che il suo talento sarebbe stato utile anche su altre trasmissioni. E pare che sia proprio questo, almeno a quanto risulta al magazine Oggi, il nodo da sciogliere. Dunque la ballerina starebbe attendendo dei segnali in questa direzione. Quel che invece è sicuro è che non la si vedrà più a La Vita in Diretta, dove si è consumato un addio polemico e inaspettato.

Cuccarini e Matano ai ferri corti

L’addio al programma pomeridiano di Rai Uno è stato un fulmine a ciel sereno per la cronaca televisiva. Poco prima dell’ultima puntata della stagione invernale, è trapelato che Lorella sia stata tutto fuorché a proprio agio al fianco di Alberto Matano. La vicenda è deflagrata, sollevando un can can mediatico rumorosissimo. I diretti interessati, l’ex mezzo busto del Tg1 e la conduttrice appunto, non si sono mai pronunciati sulla questione. Il fatto è però che non hanno nemmeno mai smentito tutto quel che è emerso. Per tagliare la testa al toro, dalla prossima stagione, la Rai ha preferito abbandonare la conduzione in tandem del talk. Ci sarà solo Matano.