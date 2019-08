Lorella Cuccarini parte con Grand Tour: nella prima puntata anche Albano

Lorella Cuccarini presenta Grand Tour di Linea Verde: nella prima puntata Albano Carrisi e Fabio Troiano

Domani, venerdì 2 agosto, partirà il Grand Tour di Linea Verde. Al timone del programma, in onda per cinque prime serate su Raiuno, ci sarà uno dei volti femminili della tv più amati della televisione, quello di Lorella Cuccarini. La conduttrice, tornata alla grande in casa Rai, nel suo viaggio alla scoperta delle terre e delle eccellenze del nostro Belpaese sarà accompagnata da Giuseppe Calabrese, in arte “Peppone, e dal giornalista e scrittore Angelo Mellone. Nel primo appuntamento il Grand Tour di Linea Verde attraverserà la Puglia in un percorso ispirato alla Via Francigena. Lorella e Peppone incontreranno vari personaggi, alcuni noti al grande pubblico. Ospiti della prima puntata, infatti, saranno anche il cantante Al Bano e l’attore Fabio Troiano.

Grand Tour su Raiuno con Lorella Cuccarini: il viaggio inizia dalla Puglia

Il viaggio di Lorella Cuccarini parte dalla Puglia. La prossima conduttrice de La Vita in Diretta, nella puntata del 2 agosto, mostrerà ai telespettatori la stupenda città di Vieste. Poi si proseguirà in direzione di Barletta alla scoperta dell’ottocentesco Teatro comunale “Giuseppe Curci” con l’attore Fabio Troiano. Dopo si giungerà tra i vicoli della Bari vecchia fino a giungere nel cuore del Salento dove Peppone avrà l’onore e il piacere di conoscere il cantante Al Bano. Angelo Mellone percorrerà invece la Via Francigena, partendo da Celle di San Vito e passando per Troia e Altamura. La meta finale per Lorella e i suoi compagni sarà la “Fine della Terra”, ovvero Santa Maria di Leuca.

Lorella Cuccarini prima del debutto con Grand Tour: il messaggio sui social

Lorella Cuccarini, che negli ultimi giorni ha avuto anche un botta e risposta social con Barbara d’Urso, sempre sui social ha scritto un messaggio prima del debutto con la sua nuova avventura. La presentatrice appare entusiasta e invita il suo pubblico a scoprire cosa succederà nel primo viaggio di Grand Tour sul primo canale: “Sale la curiosità! Mancano poche ore alla messa in onda del nuovo programma Grand Tour. Cosa avremo combinato? Lo scoprirete domani sera su Rai1. Prima puntata in Puglia!”.