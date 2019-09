Lorella Cuccarini emozionata a La Vita in Diretta: Matano la sorprende

Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta: la conduttrice emozionata, Matano la sorprende

Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono la nuova coppia de La Vita in Diretta. La conduttrice e il giornalista stanno sorprendendo il pubblico e piacciono molto a chi segue il pomeriggio di Rai 1. Durante la puntata di martedì 17 settembre, la Cuccarini è apparsa molto emozionata in studio e il motivo è stato l’arrivo delle figlie nel dietro le quinte del programma. Matano, suo collega e compagno in questa nuova avventura, l’ha sorpresa in studio dandole la notizia della presenza delle sue ragazze. Lorella è apparsa visibilmente deconcentrata ma questo dice molto del bene che vuole alle figlie e alla sua famiglia.

Cuccarini a La Vita in Diretta: le figlie arrivano in studio, Matano la fa emozionare

“Ci sono le figlie di Lorella dietro le quinte, lei non sa niente“, ha esordito Alberto Matano subito dopo l’intervista ad Enrico Brignano. Lorella tornata nell’inquadratura era davvero emozionata e risponde a Matano: “Ci sei riuscito a farmi emozionare. Non ricordo più quello che devo dire o fare. Ne ho vista solo una delle mie figlie“, e lo studio e gli ospiti sono scoppiati a ridere, rendendosi contro della difficoltà della conduttrice. Insomma la coppia appare affiatata e la complicità è molta.

La Vita in Diretta: gaffe di Lorella e Matano e piccoli imprevisti in studio

È il bello della diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno dovuto fronteggiare diverse gaffe ed imprevisti nello studio de La Vita in Diretta. Tra i piccoli incidenti c’è sicuramente quello che riguarda il led dello studio, in una puntata, i conduttori erano rimasti bloccati dietro il grosso schermo e hanno salutato i telespettatori in ritardo. E anche nella puntata di martedì 17 settembre non è mancato l’imprevisto di puntata: durante un servizio, il video si è bloccato e la reazione dei conduttori è stata sorprendente ma sono riusciti a superare anche questo ostacolo.