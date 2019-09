Brignano commenta la partecipazione di Flora Canto a Tale e Quale Show

Enrico Brignano a La Vita in Diretta: l’attore parla di Flora Canto a Tale e Quale Show

Enrico Brignano, ora al cinema con il film “Tutta un’altra vita“, è stato ospite di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta. L’attore romano si è raccontato supportato dalla conduttrice e un piccolo gioco, ha parlato anche della sua vita con Flora Canto e la piccola Martina ma ha anche commentato la partecipazione della sua compagna a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Un’esperienza importante per la Canto che nella prima puntata ha imitato Cristina D’Avena e la sua bravura ha confuso la figlia Martina, come raccontato da Brignano in studio. La loro storia d’amore è nata sul palcoscenico e grazie ai loro sentimenti è nata proprio Martina nel 2017, di lei Enrico ha dichiarato di essere innamorato pazzo. Un bellissimo messaggio d’amore nei confronti della piccola che ora ha due anni e mezzo.

Flora Canto a Tale e Quale Show: Brignano dice la sua

Si sa, Enrico Brignano racconta sempre le cose con estrema simpatia e un pizzico di gioco. Quando Lorella Cuccarini ha introdotto l’argomento, l’attore è tornato serio ed ha detto: “Fa quello che vuole. Martina non la riconosceva, è stata bravissima. Venerdì vado in trasmissione a fare il giudice. Flora ha preso questa esperienza con grande impegno, torna a casa contenta. Ora è alle prove“. La Canto dunque è felicissima di questa sua nuova avventura e Brignano lo ha spiegato chiaramente, anche lui sembra felice che la compagna che ama tanto viva un momento speciale.

Brignano e Flora Canto: l’amore scoppiato a teatro

L’amore tra Flora Canto e Enrico Brignano è nato all’improvviso, a teatro (il posto preferito dell’attore). La loro storia è importante ma l’attrice ed ora concorrente a Tale e Quale Show ha raccontato un dettaglio del loro passato, che ha lasciato il pubblico senza parole.