Flora Canto svela: “Brignano mi ha lasciata per paura”, storia dal passato

Flora Canto a Tale e Quale Show: la compagna di Enrico Brignano racconta il loro rapporto

Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, è una dei concorrenti di Tale e Quale Show. Il programma condotto da Carlo Conti apre i battenti questa sera, venerdì 13 settembre, e la Canto spicca nel cast. Lei è un’attrice, conduttrice e presentatrice tv; conosciuta per un’esperienza a Uomini e Donne nel trono rosa. Oggi è felice accanto al comico romano e dal 2017 sono diventati genitori della piccola Martina. All’epoca della nascita della figlia, il comico aveva annunciato a tutti in un video l’arrivo al mondo della sua prima figlia, definendo l’essere padre come una di quelle emozioni che non si posso controllare e che segnano il nostro percorso in questa vita. Ora però la Canto ha rivelato un dettaglio inedito del loro rapporto che risale al passato, quando era insieme a Brignano da solo un anno.

Flora Canto svela: “Enrico mi ha lasciata, per paura“

Flora Canto e Enrico Brignano stanno insieme da ben 8 anni, la concorrente di Tale e Quale Show si è confessata al settimanale F ed ha parlato del rapporto con il comico romano e di un episodio inedito della loro storia d’amore. “Essere lasciata dalla sera alla mattina“, spiega Flora, “Lo ha fatto Enrico dopo un anno che stavamo insieme, per paura. Non ero preparata, è stata un ferita importante“. Oggi però sono felici e più forti che mai, hanno costruito la loro famiglia, grazie alla nascita di Martina.

Flora Canto e Brignano: come si sono conosciuti

“Ci siamo conosciuti a teatro“, continua a spiegare la Canto al giornale, “Io avevo appena finito di recitare con Lino Banfi e lui mi ha scritturata per un suo sketch, in cui eravamo marito e moglie. Battuta dopo battuta, ci siamo innamorati“.